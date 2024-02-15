https://ria.ru/20240215/gotovnost-1927664125.html

Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО

Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО - РИА Новости, 15.02.2024

Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО

Готовность президента США Джо Байдена выделять Украине миллиарды долларов вызывает смех в НАТО, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:40

2024-02-15T19:40

2024-02-15T19:40

в мире

украина

дональд трамп

нато

сша

россия

джо байден

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 15 фев - РИА Новости. Готовность президента США Джо Байдена выделять Украине миллиарды долларов вызывает смех в НАТО, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. "Они смеются над тупостью США, которыми руководит человек, отдающий 60 миллиардов долларов каждый раз, когда кто-то просит. Они смеются над нами, думают, что мы тупая страна из-за нашего руководства", - заявил Трамп журналистам в перерыве судебного процесса в Нью-Йорке. По его словам, расходы стран НАТО на альянс должны соответствовать американским, пока же США вносят 200 миллиардов долларов, а остальные - только 25 миллиардов. "Для них это важнее, потому что между нами океан, совсем другая ситуация", - заявил Трамп. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, подразумевающий в том числе выделение более 60 миллиардов долларов для помощи Украине, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что контролируемую республиканцами палату не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html

https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927463842.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, нато, сша, россия, джо байден, сергей лавров