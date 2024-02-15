Рейтинг@Mail.ru
Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gotovnost-1927664125.html
Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО
Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО - РИА Новости, 15.02.2024
Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО
Готовность президента США Джо Байдена выделять Украине миллиарды долларов вызывает смех в НАТО, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:40
2024-02-15T19:40
в мире
украина
дональд трамп
нато
сша
россия
джо байден
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:195:3072:1923_1920x0_80_0_0_ebdb5938fe3279f8b46f694cad13a1af.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 15 фев - РИА Новости. Готовность президента США Джо Байдена выделять Украине миллиарды долларов вызывает смех в НАТО, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп. "Они смеются над тупостью США, которыми руководит человек, отдающий 60 миллиардов долларов каждый раз, когда кто-то просит. Они смеются над нами, думают, что мы тупая страна из-за нашего руководства", - заявил Трамп журналистам в перерыве судебного процесса в Нью-Йорке. По его словам, расходы стран НАТО на альянс должны соответствовать американским, пока же США вносят 200 миллиардов долларов, а остальные - только 25 миллиардов. "Для них это важнее, потому что между нами океан, совсем другая ситуация", - заявил Трамп. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы. Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, подразумевающий в том числе выделение более 60 миллиардов долларов для помощи Украине, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что контролируемую республиканцами палату не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240215/nato-1927648248.html
https://ria.ru/20240215/zelenskiy-1927463842.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0b/1926697796_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1f49f754786ab79064840ba561fd9322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дональд трамп, нато, сша, россия, джо байден, сергей лавров
В мире, Украина, Дональд Трамп, НАТО, США, Россия, Джо Байден, Сергей Лавров
Трамп: готовность Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО

Трамп: готовность Джо Байдена выделять миллиарды Украине вызывает смех в НАТО

© AP Photo / Manuel Balce CenetaКандидат в президенты США от республиканской партии Трамп
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Кандидат в президенты США от республиканской партии Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ЙОРК, 15 фев - РИА Новости. Готовность президента США Джо Байдена выделять Украине миллиарды долларов вызывает смех в НАТО, заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
«
"Они смеются над тупостью США, которыми руководит человек, отдающий 60 миллиардов долларов каждый раз, когда кто-то просит. Они смеются над нами, думают, что мы тупая страна из-за нашего руководства", - заявил Трамп журналистам в перерыве судебного процесса в Нью-Йорке.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Столтенберг рассказал, когда Украину пригласят в НАТО
Вчера, 18:22
По его словам, расходы стран НАТО на альянс должны соответствовать американским, пока же США вносят 200 миллиардов долларов, а остальные - только 25 миллиардов.
«
"Для них это важнее, потому что между нами океан, совсем другая ситуация", - заявил Трамп.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может оказаться за решеткой на несколько столетий. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.
Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, подразумевающий в том числе выделение более 60 миллиардов долларов для помощи Украине, после того, как инициатива была утверждена сенатом, где большинство у демократов. В свою очередь спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что контролируемую республиканцами палату не удастся вслед за сенатом заставить принять этот законопроект.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Зеленский одарил Байдена на 4,5 тысячи долларов
Вчера, 01:11
 
В миреУкраинаДональд ТрампНАТОСШАРоссияДжо БайденСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала