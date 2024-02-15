https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html

"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной

"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 15.02.2024

"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной

Вооруженные силы Украины, испытывающие острую нехватку снарядов, рискуют в скором времени потерять контроль над еще большим количеством территорий, заявил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:11

2024-02-15T09:11

2024-02-15T10:30

в мире

украина

киев

германия

дональд трамп

евросоюз

nbc

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины, испытывающие острую нехватку снарядов, рискуют в скором времени потерять контроль над еще большим количеством территорий, заявил немецкий военный эксперт Карло Масала в беседе с ZDF."С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали", — утверждает он.Масала также подчеркнул, что для Украины и ЕС приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа стал бы сложным испытанием, поскольку европейским странам пришлось бы в одиночку оказывать помощь Киеву, что они не в состоянии сделать."Тогда Европа должна будет восполнить отсутствие американской помощи, но тут нужно быть реалистом, она не может заменить все то, что до сих пор поставляли США", — резюмировал эксперт.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html

https://ria.ru/20240214/konflikt-1927347811.html

украина

киев

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, германия, дональд трамп, евросоюз, nbc