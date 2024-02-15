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"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 15.02.2024
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09:11 15.02.2024 (обновлено: 10:30 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/goroda-1927486357.html
"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной
"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной - РИА Новости, 15.02.2024
"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной
Вооруженные силы Украины, испытывающие острую нехватку снарядов, рискуют в скором времени потерять контроль над еще большим количеством территорий, заявил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:11
2024-02-15T10:30
в мире
украина
киев
германия
дональд трамп
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины, испытывающие острую нехватку снарядов, рискуют в скором времени потерять контроль над еще большим количеством территорий, заявил немецкий военный эксперт Карло Масала в беседе с ZDF."С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали", — утверждает он.Масала также подчеркнул, что для Украины и ЕС приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа стал бы сложным испытанием, поскольку европейским странам пришлось бы в одиночку оказывать помощь Киеву, что они не в состоянии сделать."Тогда Европа должна будет восполнить отсутствие американской помощи, но тут нужно быть реалистом, она не может заменить все то, что до сих пор поставляли США", — резюмировал эксперт.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20240214/ataki-1927233742.html
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в мире, украина, киев, германия, дональд трамп, евросоюз, nbc
В мире, Украина, Киев, Германия, Дональд Трамп, Евросоюз, NBC
"В ближайшем будущем": в Германии раскрыли, что скоро случится с Украиной

ZDF: Украина в скором времени потеряет еще больше городов

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Вооруженные силы Украины, испытывающие острую нехватку снарядов, рискуют в скором времени потерять контроль над еще большим количеством территорий, заявил немецкий военный эксперт Карло Масала в беседе с ZDF.
"С моей точки зрения, если не будет решен вопрос с боеприпасами, а также вопрос ротации, то в ближайшем будущем украинцы будут вынуждены покинуть города, которые они до сих пор хорошо защищали", — утверждает он.
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Масала также подчеркнул, что для Украины и ЕС приход к власти в США бывшего президента Дональда Трампа стал бы сложным испытанием, поскольку европейским странам пришлось бы в одиночку оказывать помощь Киеву, что они не в состоянии сделать.
"Тогда Европа должна будет восполнить отсутствие американской помощи, но тут нужно быть реалистом, она не может заменить все то, что до сих пор поставляли США", — резюмировал эксперт.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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