Рейтинг@Mail.ru
В Донецке призвали сделать американские дроны Global Hawk законной целью - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/globalhawk-1927588388.html
В Донецке призвали сделать американские дроны Global Hawk законной целью
В Донецке призвали сделать американские дроны Global Hawk законной целью - РИА Новости, 15.02.2024
В Донецке призвали сделать американские дроны Global Hawk законной целью
Американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС РФ, заявил РИА РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:37
2024-02-15T14:37
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ян гагин
технологии
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858764128_0:207:3077:1938_1920x0_80_0_0_a24ea95fc5fd85d2ff82a7c78d2568f4.jpg
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС РФ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин."Всегда, когда проходила атака на корабли Черноморского флота, в небе в районе Крыма в этой акватории находился американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Это средство разведки и средство целеуказания. То есть он давал целеуказание, и через него, скорее всего, управлялись эти украинские беспилотные катера. Считаю, что это законная для нас цель, потому что этот БПЛА участвует в атаке на наши корабли. Считаю абсолютно законным сбить его и любой другой, который участвует в этих атаках. Эти атаки не прекратятся, пока мы не начнем поражать эти воздушные суда", - сказал Гагин. Он отметил, что сопровождать в ручном режиме украинские беспилотные катера, такие как MAGURA V5, из Николаева или Одессы в район Крыма "очень тяжело, почти невозможно", поэтому можно предположить, что при атаках на российские корабли "целеуказание и управление велось через натовские самолеты-разведчики". Гагин также рассказал, что противник использует тактику волчьей стаи, которая была применена впервые во Вторую мировую войну фашистскими подлодками - прежде всего, против караванов "ленд лиза", шедших из Америки в Советский Союз. Это атака нескольких боевых единиц на одну цель, при которой уйти от нее или спастись очень тяжело. Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник.
https://ria.ru/20240207/bespilotniki-1925868752.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
донецк
донецкая народная республика
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858764128_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_25cbfa07c813daa696fd618d34482b2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк, донецкая народная республика, ян гагин, технологии, россия, сша, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Технологии, Россия, США, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке призвали сделать американские дроны Global Hawk законной целью

Гагин: дроны Global Hawk, помогающие ВСУ, должны стать законной целью для России

© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС РФ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Всегда, когда проходила атака на корабли Черноморского флота, в небе в районе Крыма в этой акватории находился американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Это средство разведки и средство целеуказания. То есть он давал целеуказание, и через него, скорее всего, управлялись эти украинские беспилотные катера. Считаю, что это законная для нас цель, потому что этот БПЛА участвует в атаке на наши корабли. Считаю абсолютно законным сбить его и любой другой, который участвует в этих атаках. Эти атаки не прекратятся, пока мы не начнем поражать эти воздушные суда", - сказал Гагин.
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Украинскими дронами управляют через терминалы Starlink, заявил Пушилин
7 февраля, 10:43
Он отметил, что сопровождать в ручном режиме украинские беспилотные катера, такие как MAGURA V5, из Николаева или Одессы в район Крыма "очень тяжело, почти невозможно", поэтому можно предположить, что при атаках на российские корабли "целеуказание и управление велось через натовские самолеты-разведчики".
Гагин также рассказал, что противник использует тактику волчьей стаи, которая была применена впервые во Вторую мировую войну фашистскими подлодками - прежде всего, против караванов "ленд лиза", шедших из Америки в Советский Союз. Это атака нескольких боевых единиц на одну цель, при которой уйти от нее или спастись очень тяжело.
Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинТехнологииРоссияСШАУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала