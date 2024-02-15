В Донецке призвали сделать американские дроны Global Hawk законной целью
Гагин: дроны Global Hawk, помогающие ВСУ, должны стать законной целью для России
© Фото : U.S. Air ForceСтратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk
© Фото : U.S. Air Force
Стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4 Global Hawk. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС РФ, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
"Всегда, когда проходила атака на корабли Черноморского флота, в небе в районе Крыма в этой акватории находился американский беспилотник RQ-4B Global Hawk. Это средство разведки и средство целеуказания. То есть он давал целеуказание, и через него, скорее всего, управлялись эти украинские беспилотные катера. Считаю, что это законная для нас цель, потому что этот БПЛА участвует в атаке на наши корабли. Считаю абсолютно законным сбить его и любой другой, который участвует в этих атаках. Эти атаки не прекратятся, пока мы не начнем поражать эти воздушные суда", - сказал Гагин.
Он отметил, что сопровождать в ручном режиме украинские беспилотные катера, такие как MAGURA V5, из Николаева или Одессы в район Крыма "очень тяжело, почти невозможно", поэтому можно предположить, что при атаках на российские корабли "целеуказание и управление велось через натовские самолеты-разведчики".
Гагин также рассказал, что противник использует тактику волчьей стаи, которая была применена впервые во Вторую мировую войну фашистскими подлодками - прежде всего, против караванов "ленд лиза", шедших из Америки в Советский Союз. Это атака нескольких боевых единиц на одну цель, при которой уйти от нее или спастись очень тяжело.
Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник.