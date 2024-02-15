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В России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета
В России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета - РИА Новости, 15.02.2024
В России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета
Российские исследователи разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с технологией вертикального взлета и посадки, совмещающий в себе характеристики... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T04:07
2024-02-15T04:07
2024-02-15T04:07
технологии
россия
morgan stanley
московский авиационный институт
цаги имени н. е. жуковского
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российские исследователи разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с технологией вертикального взлета и посадки, совмещающий в себе характеристики вертолета и реактивного самолета, он получил название "Вариоплан", сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ. "В России представили гибрид вертолета и реактивного самолета для перевозки пассажиров... Аппарат отличается увеличенной скоростью и дальностью полета и рассчитан на перевозку людей и грузов, в том числе в городской черте... "Вариоплан" - это модифицированный конвертоплан, который сможет работать в режиме автоматического пассажирского или грузового такси", - рассказали в пресс-службе. Во взлетной конфигурации аппарат напоминает квадрокоптер, а в крейсерском режиме - крылатую ракету, отметил руководитель проекта Андрей Смышляев, слова которого передала пресс-служба. "Подъемные роторы после набора высоты убираются в фюзеляж, в котором также расположена кабина для двух пассажиров, силовая установка, спасательное и бортовое оборудование. Консоли тандемно расположенных крыльев, в свою очередь, способны отклоняться вниз, что превращает их в посадочные устройства. Пассажиры попадают на борт через люки-кресла в нижней части фюзеляжа", - пояснил разработчик. Расчетная взлетная масса "Вариоплана" находится на уровне 1 тонны. По словам Смышляева, это позволит сделать летательный аппарат маневренным, компактным, а также достаточно тихим и безопасным для применения в городских условиях. Концепция аппарата подразумевает использование газотурбинного двигателя, что позволит ему летать в разреженных слоях атмосферы и за счет снижения сопротивления воздуха достигать скорости более 700 км/ч при дальности полета более 1000 километров. Минимальный вес полезной нагрузки аппарата составит 200 килограмм. "Расчеты показывают, что современные технологии позволят перемещать грузы и пассажиров с эффективностью крылатых ракет. Только, в отличие от них, взлетать такие летательные аппараты будут способны вертикально, буквально с автомобильной парковки или с небольшой площадки на крыше здания. Сегодня ни в нашей стране, ни за рубежом, никто не решает и даже не ставит перед собой подобные задачи. В этом плане наш проект уникален", - утверждает Смышляев. По прогнозу Morgan Stanley, мировой рынок услуг передовой аэромобильности к 2030 году достигнет 322 миллиардов долларов. По словам Смышляева, "Вариоплан" будет решать задачи, для которых сегодня используются автомобили, но на качественно другом уровне. Так, цена перевозки с помощью летающего аппарата будет сопоставима с автомобильной, но при этом любой человек "сможет переместиться за привычное время не на десятки, а на сотни километров, причем в любом направлении". Идея доведена до уровня эскизного проекта, расчеты были верифицированы специалистами МАИ и ЦАГИ, а также прошли экспертизу специалистов в области авиации Фонда перспективных исследований.
https://ria.ru/20231111/bespilotnik-1908801462.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, morgan stanley , московский авиационный институт, цаги имени н. е. жуковского
Технологии, Россия, Morgan Stanley , Московский авиационный институт, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
В России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета
В России разработали беспилотный гибрид вертолета и самолета для перевозок
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Российские исследователи разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с технологией вертикального взлета и посадки, совмещающий в себе характеристики вертолета и реактивного самолета, он получил название "Вариоплан", сообщили РИА Новости в пресс-службе НТИ
.
"В России представили гибрид вертолета и реактивного самолета для перевозки пассажиров... Аппарат отличается увеличенной скоростью и дальностью полета и рассчитан на перевозку людей и грузов, в том числе в городской черте... "Вариоплан" - это модифицированный конвертоплан, который сможет работать в режиме автоматического пассажирского или грузового такси", - рассказали в пресс-службе.
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Во взлетной конфигурации аппарат напоминает квадрокоптер, а в крейсерском режиме - крылатую ракету, отметил руководитель проекта Андрей Смышляев, слова которого передала пресс-служба.
"Подъемные роторы после набора высоты убираются в фюзеляж, в котором также расположена кабина для двух пассажиров, силовая установка, спасательное и бортовое оборудование. Консоли тандемно расположенных крыльев, в свою очередь, способны отклоняться вниз, что превращает их в посадочные устройства. Пассажиры попадают на борт через люки-кресла в нижней части фюзеляжа", - пояснил разработчик.
Расчетная взлетная масса "Вариоплана" находится на уровне 1 тонны. По словам Смышляева, это позволит сделать летательный аппарат маневренным, компактным, а также достаточно тихим и безопасным для применения в городских условиях. Концепция аппарата подразумевает использование газотурбинного двигателя, что позволит ему летать в разреженных слоях атмосферы и за счет снижения сопротивления воздуха достигать скорости более 700 км/ч при дальности полета более 1000 километров. Минимальный вес полезной нагрузки аппарата составит 200 килограмм.
"Расчеты показывают, что современные технологии позволят перемещать грузы и пассажиров с эффективностью крылатых ракет. Только, в отличие от них, взлетать такие летательные аппараты будут способны вертикально, буквально с автомобильной парковки или с небольшой площадки на крыше здания. Сегодня ни в нашей стране, ни за рубежом, никто не решает и даже не ставит перед собой подобные задачи. В этом плане наш проект уникален", - утверждает Смышляев. По прогнозу Morgan Stanley
, мировой рынок услуг передовой аэромобильности к 2030 году достигнет 322 миллиардов долларов.
По словам Смышляева, "Вариоплан" будет решать задачи, для которых сегодня используются автомобили, но на качественно другом уровне. Так, цена перевозки с помощью летающего аппарата будет сопоставима с автомобильной, но при этом любой человек "сможет переместиться за привычное время не на десятки, а на сотни километров, причем в любом направлении". Идея доведена до уровня эскизного проекта, расчеты были верифицированы специалистами МАИ
и ЦАГИ
, а также прошли экспертизу специалистов в области авиации Фонда перспективных исследований
.
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