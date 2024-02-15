https://ria.ru/20240215/germaniya-1927548918.html

МИД Польши назвал вопрос репараций от ФРГ за Вторую мировую войну закрытым

МИД Польши назвал вопрос репараций от ФРГ за Вторую мировую войну закрытым - РИА Новости, 15.02.2024

МИД Польши назвал вопрос репараций от ФРГ за Вторую мировую войну закрытым

Вопрос репараций от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:51

2024-02-15T12:51

2024-02-15T12:56

в мире

польша

германия

радослав сикорский

вторая мировая война (1939-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/101620/63/1016206362_0:175:2000:1300_1920x0_80_0_0_08a5cba61654b7012350ad7570e99815.jpg

ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Вопрос репараций от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году."Моя предшественница Анна Фотыга (бывшая замминистра иностранных дел – ред.) много лет тому назад в ответ на депутатский запрос ответила, что позиция Польши такова, что репарации уже были признаны в Потсдаме. К сожалению, они были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся", - сказал Сикорский.Он отметил, что даже инициировавшее вопрос о репарациях предыдущее правительство Польши в своей ноте с требованием репараций "не привело слово "репарации", а также "не указало номер банковского счета, на который Германия должна была перевести те 6 триллионов"."Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт", - заключил Сикорский.

https://ria.ru/20230913/polsha-1896140589.html

https://ria.ru/20230607/berlin-1876569435.html

польша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, германия, радослав сикорский, вторая мировая война (1939-1945)