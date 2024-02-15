МИД Польши назвал вопрос репараций от ФРГ за Вторую мировую войну закрытым
МИД Польши: шансов получить репарации от Германии за Вторую мировую войну нет
Солдаты Армии Крайовой, воюющие на улицах Варшавы. Сентябрь 1944 года. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 фев – РИА Новости. Вопрос репараций от Германии в пользу Польши за ущерб во время Второй мировой войны закрыт, заявил журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В начале октября в Германию по линии МИД была направлена соответствующая нота. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
"Моя предшественница Анна Фотыга (бывшая замминистра иностранных дел – ред.) много лет тому назад в ответ на депутатский запрос ответила, что позиция Польши такова, что репарации уже были признаны в Потсдаме. К сожалению, они были присвоены Советским Союзом. К сожалению, юридическая позиция такова, что репараций получить не удастся", - сказал Сикорский.
Он отметил, что даже инициировавшее вопрос о репарациях предыдущее правительство Польши в своей ноте с требованием репараций "не привело слово "репарации", а также "не указало номер банковского счета, на который Германия должна была перевести те 6 триллионов".
"Не будет никаких репараций, так как Потсдам решил иначе. Вы сами знаете, что вопрос репараций закрыт", - заключил Сикорский.