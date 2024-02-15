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ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа - РИА Новости, 15.02.2024
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15:43 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/gaz-1927607887.html
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа - РИА Новости, 15.02.2024
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа
Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:43
2024-02-15T15:43
в мире
экономика
украина
кадри симсон
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет. ЕС, как я сказала украинскому министру энергетики, не заинтересован в продлении соглашения, которое завершается в текущем году", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента в четверг. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html
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в мире, экономика, украина, кадри симсон, евросоюз, европарламент
В мире, Экономика, Украина, Кадри Симсон, Евросоюз, Европарламент
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа

ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
"Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет. ЕС, как я сказала украинскому министру энергетики, не заинтересован в продлении соглашения, которое завершается в текущем году", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента в четверг.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
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