https://ria.ru/20240215/gaz-1927607887.html
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа - РИА Новости, 15.02.2024
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа
Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:43
2024-02-15T15:43
2024-02-15T15:43
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет. ЕС, как я сказала украинскому министру энергетики, не заинтересован в продлении соглашения, которое завершается в текущем году", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента в четверг. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, экономика, украина, кадри симсон, евросоюз, европарламент
В мире, Экономика, Украина, Кадри Симсон, Евросоюз, Европарламент
ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа
ЕС не намерен продлевать соглашение о транзите газа из России через Украину
БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года.
"Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет. ЕС, как я сказала украинскому министру энергетики, не заинтересован в продлении соглашения, которое завершается в текущем году", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента в четверг.
Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.
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