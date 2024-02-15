https://ria.ru/20240215/gaz-1927607887.html

ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа

ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа - РИА Новости, 15.02.2024

ЕС заявил, что не хочет продлевать договор о транзите российского газа

Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:43

2024-02-15T15:43

2024-02-15T15:43

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "Мы научились жить без российского газа, поворота назад не будет. ЕС, как я сказала украинскому министру энергетики, не заинтересован в продлении соглашения, которое завершается в текущем году", - сказала Симсон, выступая перед депутатами Европарламента в четверг. Ранее СМИ сообщали со ссылкой на источники в украинском правительстве, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года, транзит будет возможен после этого срока только в случае, если получатель будет арендовать мощности украинской ГТС.

https://ria.ru/20231206/gaz-1914015553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, украина, кадри симсон, евросоюз, европарламент