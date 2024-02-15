https://ria.ru/20240215/gaz-1927547958.html
ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих российский газ
ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих российский газ - РИА Новости, 15.02.2024
ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих российский газ
Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон пообещала найти решения для государств ЕС, которые покупают российских газ, поступающий транзитом через Украину. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:47
2024-02-15T12:47
2024-02-15T12:47
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев - РИА Новости. Европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон пообещала найти решения для государств ЕС, которые покупают российских газ, поступающий транзитом через Украину. Ранее Кадри уведомила Украину, что в ЕС не заинтересованы в продлении договора о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. "С учетом нашим ожиданий, мы сможем найти решения для государств, которые по-прежнему получают газ, поступающий транзитом через Украину. Мы сможем использовать систему газохранилищ на Украине для хранения и газа и для реверсных поставок", - сказала еврокомиссар, выступая в четверг перед депутатами Европарламента. В конце января вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия на данный момент не ведет переговоры по поводу продления после 2024 года контракта на транзит газа через Украину ни с самой страной, ни с Европой. В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://ria.ru/20240212/moldaviya-1926921303.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, европа, кадри симсон, александр новак, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, в мире
Украина, Россия, Европа, Кадри Симсон, Александр Новак, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, В мире
ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих российский газ
ЕК пообещала решить проблемы стран, покупающих газ из России через Украину