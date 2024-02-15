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"По всему фронту". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:41 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/front-1927468469.html
"По всему фронту". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
"По всему фронту". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 15.02.2024
"По всему фронту". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ
Российская армия занимается освобождением деревень в районе города Марьинка в ДНР, что позволит перекрыть снабжение Угледара и разрушить всю украинскую оборону... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T02:41
2024-02-15T02:41
специальная военная операция на украине
безопасность
марьинка (днр)
угледар
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российская армия занимается освобождением деревень в районе города Марьинка в ДНР, что позволит перекрыть снабжение Угледара и разрушить всю украинскую оборону на юге Донбасса, с таким утверждением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Yotube-каналу The Duran.По словам аналитика, украинское руководство находится в панике из-за военного кризиса, который разразился по всей линии соприкосновения."Русские атакуют по всей линии фронта. Появляются новости об очередных неудачах Украины недалеко от города Марьинка, который русские заняли несколько месяцев назад", — утверждает Меркурис.По словам аналитика, российские военные работают над тем, чтобы занять и зачистить близлежащие населенные пункты возле Марьинки, что позволит перекрыть снабжение ВСУ в Угледаре."Если это произойдет, то украинская оборона на юге Донбасса начнет рушиться", – предупредил Меркурис.В конце января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, тем самым сковывая силы противника. Он уточнил, что ВСУ пытаются контратаковать, но по противнику наносит удары российская артиллерия. По словам Кимаковского, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи по аналогии с Соледаром.
https://ria.ru/20240214/ukraina-1927437620.html
https://ria.ru/20240214/vsu-1927452595.html
марьинка (днр)
угледар
донецкая народная республика
россия
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безопасность, марьинка (днр), угледар, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Марьинка (ДНР), Угледар, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
"По всему фронту". На Западе раскрыли, что Россия приготовила ВСУ

Меркурис: оборона ВСУ на юге Донбасса оказалась под угрозой краха

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне спецоперации
Военнослужащие в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащие в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российская армия занимается освобождением деревень в районе города Марьинка в ДНР, что позволит перекрыть снабжение Угледара и разрушить всю украинскую оборону на юге Донбасса, с таким утверждением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью Yotube-каналу The Duran.
По словам аналитика, украинское руководство находится в панике из-за военного кризиса, который разразился по всей линии соприкосновения.
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"Русские атакуют по всей линии фронта. Появляются новости об очередных неудачах Украины недалеко от города Марьинка, который русские заняли несколько месяцев назад", — утверждает Меркурис.
По словам аналитика, российские военные работают над тем, чтобы занять и зачистить близлежащие населенные пункты возле Марьинки, что позволит перекрыть снабжение ВСУ в Угледаре.
«
"Если это произойдет, то украинская оборона на юге Донбасса начнет рушиться", – предупредил Меркурис.
В конце января советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские войска вошли в Угледар и закрепились на окраинах города, тем самым сковывая силы противника. Он уточнил, что ВСУ пытаются контратаковать, но по противнику наносит удары российская артиллерия. По словам Кимаковского, сейчас основная задача российских сил состоит не в атаке Угледара в лоб, а во взятии города в клещи по аналогии с Соледаром.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМарьинка (ДНР)УгледарДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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