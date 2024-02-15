https://ria.ru/20240215/frg-1927646150.html
Минобороны Германии пообещало отправить Украине пакет военной помощи
Минобороны Германии пообещало отправить Украине пакет военной помощи - РИА Новости, 15.02.2024
Минобороны Германии пообещало отправить Украине пакет военной помощи
На своей встрече с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер пообещал передать ему в скором времени... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T18:12
2024-02-15T18:12
2024-02-15T18:23
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. На своей встрече с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер пообещал передать ему в скором времени оцениваемый в 100 миллионов евро пакет военной помощи с бронемашинами, бомбами для беспилотников и запчастями, сообщил глава министерства обороны Германии Борис Писториус. На прошлой неделе украинскую столицу по приглашению экс-главкома ВСУ Валерия Залужного посетили два высокопоставленных генерала немецкой армии – Бройер и возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг. "В целом, мы очень близки к тому, что происходит на Украине, и к тому, что нужно Украине", - заявил по этому поводу Писториус, чьи слова приводит возглавляемое им министерство на своем сайте. По его словам, Бройер в Киеве встретился уже с новым главнокомандующим Александром Сырским, которому пообещал новый пакет промежуточной военной помощи размером в 100 миллионов евро. В данный пакет входят бронемашины с усиленной противоминной защитой, бомбы для вооружения малых беспилотников, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медицинские принадлежности и комплекты запасных частей для различных систем вооружения. Также Германия в последние дни передала Украине ракеты для систем Iris-T, 155-миллиметровые боеприпасы, шесть минных тральщиков, танковый мостоукладчик, инженерный танк, разведывательные беспилотники и несколько автомобилей. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240212/protest-1926866101.html
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украина, россия, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Германия, Вооруженные силы Украины
Минобороны Германии пообещало отправить Украине пакет военной помощи
Писториус: ФРГ отправит Киеву пакет военной помощи размером в сто млн евро
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. На своей встрече с новым главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер пообещал передать ему в скором времени оцениваемый в 100 миллионов евро пакет военной помощи с бронемашинами, бомбами для беспилотников и запчастями, сообщил глава министерства обороны Германии Борис Писториус.
На прошлой неделе украинскую столицу по приглашению экс-главкома ВСУ Валерия Залужного посетили два высокопоставленных генерала немецкой армии – Бройер и возглавляющий специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ Кристиан Фройдинг.
Сотни жителей ФРГ вышли на протест против постройки завода снарядов для ВСУ
"В целом, мы очень близки к тому, что происходит на Украине, и к тому, что нужно Украине", - заявил по этому поводу Писториус, чьи слова приводит возглавляемое им министерство на своем сайте.
По его словам, Бройер в Киеве встретился уже с новым главнокомандующим Александром Сырским, которому пообещал новый пакет промежуточной военной помощи размером в 100 миллионов евро.
В данный пакет входят бронемашины с усиленной противоминной защитой, бомбы для вооружения малых беспилотников, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медицинские принадлежности и комплекты запасных частей для различных систем вооружения.
Также Германия в последние дни передала Украине ракеты для систем Iris-T, 155-миллиметровые боеприпасы, шесть минных тральщиков, танковый мостоукладчик, инженерный танк, разведывательные беспилотники и несколько автомобилей.
СМИ анонсировали подписание соглашения о безопасности между Украиной и ФРГ
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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