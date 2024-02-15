https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html
"ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений
"ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений - РИА Новости, 15.02.2024
"ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений
Группа "ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений (AFA), сообщает компания. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:31
2024-02-15T19:31
2024-02-15T19:31
фосагро
afa
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа "ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений (AFA), сообщает компания. AFA, работающая под эгидой Совета арабского экономического единства, объединяет ключевых игроков в глобальной цепочке производства и поставок удобрений - 180 компаний из 29 стран мира. На арабский регион, включая продукцию стран-членов AFA, приходится около 68% мирового производства и половина мировой торговли тройным суперфосфатом, 37% производства диаммонийфосфата, около 70% мировой торговли апатитовым концентратом, 41% мировой торговли карбамидом. "ФосАгро" стала первым представителем российской отрасли минеральных удобрений, вступившим в организацию. "Цель AFA – координация работы по обеспечению аграриев по всему миру питательными веществами, повышению устойчивости продовольственных систем и ликвидации голода – созвучна миссии нашей компании. Участие в работе комитетов и рабочих групп ассоциации позволит экспертам "ФосАгро" обсуждать международную повестку в области рационального использования удобрений и продовольственной безопасности, будет содействовать обмену лучшими практиками между лидерами отрасли", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
https://ria.ru/20240129/fosagro-1924128131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, afa
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа "ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений (AFA), сообщает компания.
AFA
, работающая под эгидой Совета арабского экономического единства, объединяет ключевых игроков в глобальной цепочке производства и поставок удобрений - 180 компаний из 29 стран мира.
На арабский регион, включая продукцию стран-членов AFA, приходится около 68% мирового производства и половина мировой торговли тройным суперфосфатом, 37% производства диаммонийфосфата, около 70% мировой торговли апатитовым концентратом, 41% мировой торговли карбамидом.
"ФосАгро" стала первым представителем российской отрасли минеральных удобрений, вступившим в организацию.
"Цель AFA – координация работы по обеспечению аграриев по всему миру питательными веществами, повышению устойчивости продовольственных систем и ликвидации голода – созвучна миссии нашей компании. Участие в работе комитетов и рабочих групп ассоциации позволит экспертам "ФосАгро" обсуждать международную повестку в области рационального использования удобрений и продовольственной безопасности, будет содействовать обмену лучшими практиками между лидерами отрасли", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.
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