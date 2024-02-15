https://ria.ru/20240215/fosagro-1927663217.html

"ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений

"ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений - РИА Новости, 15.02.2024

"ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений

Группа "ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений (AFA), сообщает компания. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:31

2024-02-15T19:31

2024-02-15T19:31

фосагро

afa

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0b/1895627670_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_6b3a333a2fa8c9368acf2dedc5f2632b.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Группа "ФосАгро" присоединилась к Арабской ассоциации производителей удобрений (AFA), сообщает компания. AFA, работающая под эгидой Совета арабского экономического единства, объединяет ключевых игроков в глобальной цепочке производства и поставок удобрений - 180 компаний из 29 стран мира. На арабский регион, включая продукцию стран-членов AFA, приходится около 68% мирового производства и половина мировой торговли тройным суперфосфатом, 37% производства диаммонийфосфата, около 70% мировой торговли апатитовым концентратом, 41% мировой торговли карбамидом. "ФосАгро" стала первым представителем российской отрасли минеральных удобрений, вступившим в организацию. "Цель AFA – координация работы по обеспечению аграриев по всему миру питательными веществами, повышению устойчивости продовольственных систем и ликвидации голода – созвучна миссии нашей компании. Участие в работе комитетов и рабочих групп ассоциации позволит экспертам "ФосАгро" обсуждать международную повестку в области рационального использования удобрений и продовольственной безопасности, будет содействовать обмену лучшими практиками между лидерами отрасли", - приводится в сообщении комментарий генерального директора ПАО "ФосАгро" Михаила Рыбникова.

https://ria.ru/20240129/fosagro-1924128131.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

фосагро, afa