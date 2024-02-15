https://ria.ru/20240215/finansirovanie-1927507646.html

Парламентарии Белоруссии и РФ определят механизмы финансирования проектов

Парламентарии Белоруссии и РФ определят механизмы финансирования проектов - РИА Новости, 15.02.2024

Парламентарии Белоруссии и РФ определят механизмы финансирования проектов

Парламентарии Белоруссии и РФ определят в разрабатываемом модельном законе "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" механизмы финансирования из... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:57

2024-02-15T10:57

2024-02-15T11:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

вячеслав володин

владимир андрейченко

союзное государство

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МИНСК, 15 фев – РИА Новости. Парламентарии Белоруссии и РФ определят в разрабатываемом модельном законе "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" механизмы финансирования из средств союзного бюджета приграничных проектов в области транспорта и промышленной кооперации, сообщила в среду пресс-служба Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. Согласно сообщению на сайте Парламентского Собрания, 14 февраля в Минске прошли заседания комиссии Парламентского Собрания по законодательству и регламенту и рабочей группы по подготовке проекта модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве". "Парламентариям была представлена информация о ходе работы по подготовке документа (проекта модельного законодательного акта "О приграничном сотрудничестве в Союзном государстве" - ред.). Согласно принятым решениям проект модельного законодательного акта будет направлен на создание механизма финансирования из бюджета Союзного государства приграничных проектов в таких сферах, как развитие транспортной инфраструктуры (сети железнодорожного, авиационного и автобусного сообщения), промышленная кооперация (создание совместных предприятий)", - говорится в сообщении. Отмечается, что депутаты подчеркнули особую важность приграничного сотрудничества в рамках проектов, направленных на сохранение общей исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи. Обсуждение предварительного проекта модельного законодательного акта будет продолжено на очередном заседании рабочей группы, говорится в сообщении. Согласно ему, парламентариям была представлена информация об итогах проведения сравнительно-правового анализа правового регулирования приграничного сотрудничества в Белоруссии и Российской Федерации, намечены актуальные вопросы сближения законодательства в рассматриваемой сфере. В сообщении напоминается, что с инициативой о подготовке указанного модельного законодательного акта выступили 4 сентября в Пскове председатель Парламентского Собрания Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Парламентского Собрания Владимир Андрейченко.

https://ria.ru/20240214/strany-uchastnitsy-1927402274.html

https://ria.ru/20240214/gaz-1927308224.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, вячеслав володин, владимир андрейченко, союзное государство