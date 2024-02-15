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Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи - РИА Новости, 15.02.2024
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи
Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:08
2024-02-15T13:08
2024-02-15T13:10
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов. "Это вынесенный проект BRICS music show "Young winds" - "Молодые ветра"... Проект, который проводят на территории первых – Фестивале молодежи и студентов... Мы захотели, чтобы наши звезды и молодые звезды стран БРИКС запели дуэтами, конечно, это будут дуэты на разных языках", - сказал депутат на пресс-конференции. С российской стороны будут такие исполнители, как Юлианна Караулова, рэпер ST, сам Майданов. Индия, Бразилия и ЮАР также представят своих артистов. "Таких будет пять дуэтов... Это последнее мероприятие 6 марта перед закрытием",- добавил депутат. По словам Майданова, благодаря фестивалю "Молодые ветра" в течение трех-пяти лет появится новая культурная волна молодых исполнителей, которая будет поддержана различными российскими медиахолдингами. Он отметил, что фестиваль направлен на то, чтобы в музыкальной сфере появились новые лидеры вместо тех, кто "предал свою страну, допустил антироссийскую риторику". Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1-7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи.
https://ria.ru/20240209/provodniki-1926492539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индия, бразилия, юар, юлианна караулова, денис майданов, брикс, госдума рф, общество, культура
Индия, Бразилия, ЮАР, Юлианна Караулова, Денис Майданов, БРИКС, Госдума РФ, Общество, Культура, Культура
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи
Майданов: исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на фестивале молодежи
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов.
"Это вынесенный проект BRICS music show "Young winds" - "Молодые ветра"... Проект, который проводят на территории первых – Фестивале молодежи и студентов... Мы захотели, чтобы наши звезды и молодые звезды стран БРИКС запели дуэтами, конечно, это будут дуэты на разных языках", - сказал депутат на пресс-конференции.
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С российской стороны будут такие исполнители, как Юлианна Караулова
, рэпер ST, сам Майданов. Индия
, Бразилия
и ЮАР
также представят своих артистов. "Таких будет пять дуэтов... Это последнее мероприятие 6 марта перед закрытием",- добавил депутат.
По словам Майданова, благодаря фестивалю "Молодые ветра" в течение трех-пяти лет появится новая культурная волна молодых исполнителей, которая будет поддержана различными российскими медиахолдингами. Он отметил, что фестиваль направлен на то, чтобы в музыкальной сфере появились новые лидеры вместо тех, кто "предал свою страну, допустил антироссийскую риторику".
Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1-7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи.
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