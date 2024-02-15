https://ria.ru/20240215/festival-1927555079.html

Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи

Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи - РИА Новости, 15.02.2024

Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи

Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:08

2024-02-15T13:08

2024-02-15T13:10

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов. "Это вынесенный проект BRICS music show "Young winds" - "Молодые ветра"... Проект, который проводят на территории первых – Фестивале молодежи и студентов... Мы захотели, чтобы наши звезды и молодые звезды стран БРИКС запели дуэтами, конечно, это будут дуэты на разных языках", - сказал депутат на пресс-конференции. С российской стороны будут такие исполнители, как Юлианна Караулова, рэпер ST, сам Майданов. Индия, Бразилия и ЮАР также представят своих артистов. "Таких будет пять дуэтов... Это последнее мероприятие 6 марта перед закрытием",- добавил депутат. По словам Майданова, благодаря фестивалю "Молодые ветра" в течение трех-пяти лет появится новая культурная волна молодых исполнителей, которая будет поддержана различными российскими медиахолдингами. Он отметил, что фестиваль направлен на то, чтобы в музыкальной сфере появились новые лидеры вместо тех, кто "предал свою страну, допустил антироссийскую риторику". Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1-7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи.

https://ria.ru/20240209/provodniki-1926492539.html

https://ria.ru/20240125/zayavki-1923495276.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, бразилия, юар, юлианна караулова, денис майданов, брикс, госдума рф, общество, культура