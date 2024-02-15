Рейтинг@Mail.ru
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:08 15.02.2024 (обновлено: 13:10 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/festival-1927555079.html
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи - РИА Новости, 15.02.2024
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи
Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:08
2024-02-15T13:10
индия
бразилия
юар
юлианна караулова
денис майданов
брикс
госдума рф
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828733275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f2b5c4128de5e88104c0e66d26253a2.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов. "Это вынесенный проект BRICS music show "Young winds" - "Молодые ветра"... Проект, который проводят на территории первых – Фестивале молодежи и студентов... Мы захотели, чтобы наши звезды и молодые звезды стран БРИКС запели дуэтами, конечно, это будут дуэты на разных языках", - сказал депутат на пресс-конференции. С российской стороны будут такие исполнители, как Юлианна Караулова, рэпер ST, сам Майданов. Индия, Бразилия и ЮАР также представят своих артистов. "Таких будет пять дуэтов... Это последнее мероприятие 6 марта перед закрытием",- добавил депутат. По словам Майданова, благодаря фестивалю "Молодые ветра" в течение трех-пяти лет появится новая культурная волна молодых исполнителей, которая будет поддержана различными российскими медиахолдингами. Он отметил, что фестиваль направлен на то, чтобы в музыкальной сфере появились новые лидеры вместо тех, кто "предал свою страну, допустил антироссийскую риторику". Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1-7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи.
https://ria.ru/20240209/provodniki-1926492539.html
https://ria.ru/20240125/zayavki-1923495276.html
индия
бразилия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828733275_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_416f7bbd69692061c593ca85bbeee20d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, бразилия, юар, юлианна караулова, денис майданов, брикс, госдума рф, общество, культура
Индия, Бразилия, ЮАР, Юлианна Караулова, Денис Майданов, БРИКС, Госдума РФ, Общество, Культура, Культура
Майданов рассказал о проекте "Молодые ветра" на фестивале молодежи

Майданов: исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на фестивале молодежи

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист РФ Денис Майданов
Заслуженный артист РФ Денис Майданов - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заслуженный артист РФ Денис Майданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Исполнители из стран БРИКС споют дуэтами на разных языках в рамках проекта "Молодые ветра" на Всемирном фестивале молодежи, сообщил депутат Госдумы, музыкант Денис Майданов.
"Это вынесенный проект BRICS music show "Young winds" - "Молодые ветра"... Проект, который проводят на территории первых – Фестивале молодежи и студентов... Мы захотели, чтобы наши звезды и молодые звезды стран БРИКС запели дуэтами, конечно, это будут дуэты на разных языках", - сказал депутат на пресс-конференции.
Участники Всемирного фестиваля молодежи - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Проводниками поездов Всемирного фестиваля молодежи стали 45 студентов
9 февраля, 19:08
С российской стороны будут такие исполнители, как Юлианна Караулова, рэпер ST, сам Майданов. Индия, Бразилия и ЮАР также представят своих артистов. "Таких будет пять дуэтов... Это последнее мероприятие 6 марта перед закрытием",- добавил депутат.
По словам Майданова, благодаря фестивалю "Молодые ветра" в течение трех-пяти лет появится новая культурная волна молодых исполнителей, которая будет поддержана различными российскими медиахолдингами. Он отметил, что фестиваль направлен на то, чтобы в музыкальной сфере появились новые лидеры вместо тех, кто "предал свою страну, допустил антироссийскую риторику".
Всемирный фестиваль молодежи пройдет 1-7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа, включая 10 тысяч иностранных участников. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи.
Снег в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.01.2024
На фестиваль молодежи в Сочи подали заявки 300 тысяч человек из 190 стран
25 января, 18:33
 
КультураИндияБразилияЮАРЮлианна КарауловаДенис МайдановБРИКСГосдума РФОбществоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала