https://ria.ru/20240215/fermery-1927642283.html

Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной

Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной - РИА Новости, 15.02.2024

Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной

Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:55

2024-02-15T17:55

2024-02-15T17:55

в мире

украина

польша

мазовецкое воеводство

всемирная торговая организация (вто)

евросоюз

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ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия. В настоящее время в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Польши идет встреча с фермерами, трансляцию которой ведет Польское телевидение. Один из участников встречи – фермер Бартоломей Козловский из Мазовецкого воеводства – пожаловался на качество украинского зерна. "Граница не закрыта. Через нее идет украинское зерно. А украинское зерно – это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. И это зерно попало в польские фирмы, это зерно уже на столе, целая Польша ест хлеб из украинского зерна, которое должно быть утилизировано", - сказал Козловский. "Мы требуем закрыть границу. Мы не протестуем как в Германии или во Франции, но до этого дойдет, если вы не закроете границу", - предупредил он, обращаясь к главе ведомства Чеславу Секерскому. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240215/blokada-1927600239.html

https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html

украина

польша

мазовецкое воеводство

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, мазовецкое воеводство, всемирная торговая организация (вто), евросоюз