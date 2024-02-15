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Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной - РИА Новости, 15.02.2024
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17:55 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/fermery-1927642283.html
Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной
Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной - РИА Новости, 15.02.2024
Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной
Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:55
2024-02-15T17:55
в мире
украина
польша
мазовецкое воеводство
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ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия. В настоящее время в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Польши идет встреча с фермерами, трансляцию которой ведет Польское телевидение. Один из участников встречи – фермер Бартоломей Козловский из Мазовецкого воеводства – пожаловался на качество украинского зерна. "Граница не закрыта. Через нее идет украинское зерно. А украинское зерно – это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. И это зерно попало в польские фирмы, это зерно уже на столе, целая Польша ест хлеб из украинского зерна, которое должно быть утилизировано", - сказал Козловский. "Мы требуем закрыть границу. Мы не протестуем как в Германии или во Франции, но до этого дойдет, если вы не закроете границу", - предупредил он, обращаясь к главе ведомства Чеславу Секерскому. В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/blokada-1927600239.html
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в мире, украина, польша, мазовецкое воеводство, всемирная торговая организация (вто), евросоюз
В мире, Украина, Польша, Мазовецкое воеводство, Всемирная торговая организация (ВТО), Евросоюз
Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной

Польские фермеры пригрозили усилить протесты, требуя закрыть границу с Украиной

© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры во время акции протеста
Польские фермеры во время акции протеста - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры во время акции протеста. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия.
В настоящее время в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Польши идет встреча с фермерами, трансляцию которой ведет Польское телевидение.
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей
Вчера, 15:24
Один из участников встречи – фермер Бартоломей Козловский из Мазовецкого воеводства – пожаловался на качество украинского зерна. "Граница не закрыта. Через нее идет украинское зерно. А украинское зерно – это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. И это зерно попало в польские фирмы, это зерно уже на столе, целая Польша ест хлеб из украинского зерна, которое должно быть утилизировано", - сказал Козловский.
«
"Мы требуем закрыть границу. Мы не протестуем как в Германии или во Франции, но до этого дойдет, если вы не закроете границу", - предупредил он, обращаясь к главе ведомства Чеславу Секерскому.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Протестующие фермеры перед зданием Европейской комиссии в Ворцлаве
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Вчера, 14:20
 
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