Польские фермеры потребовали закрыть границу с Украиной
Польские фермеры пригрозили усилить протесты, требуя закрыть границу с Украиной
© AP Photo / Czarek SokolowskiПольские фермеры во время акции протеста
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польские фермеры во время акции протеста. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 фев - РИА Новости. Польские фермеры на встрече в минсельхозе угрожают усилить протесты, если правительство не закроет границу для украинского продовольствия.
В настоящее время в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Польши идет встреча с фермерами, трансляцию которой ведет Польское телевидение.
Один из участников встречи – фермер Бартоломей Козловский из Мазовецкого воеводства – пожаловался на качество украинского зерна. "Граница не закрыта. Через нее идет украинское зерно. А украинское зерно – это не зерно. Это зерно, которое надо утилизировать. Посмотрите фото и видео, какое зерно пересекает границу, какого оно качества. И это зерно попало в польские фирмы, это зерно уже на столе, целая Польша ест хлеб из украинского зерна, которое должно быть утилизировано", - сказал Козловский.
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"Мы требуем закрыть границу. Мы не протестуем как в Германии или во Франции, но до этого дойдет, если вы не закроете границу", - предупредил он, обращаясь к главе ведомства Чеславу Секерскому.
В пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска Дорохуск.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.