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Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 15.02.2024
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Рубль усиливает снижение: евро поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:55
2024-02-15T16:55
2024-02-15T16:55
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: евро поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16.43 мск рос на 1,19 рубля, до 99,1 рубля – максимума со 2 февраля. Доллар растет на 72 копейки, до 92,14 рубля, юань - на 13 копеек, до 12,71 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей впервые со 2 февраля