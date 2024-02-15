https://ria.ru/20240215/evro-1927627397.html

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 15.02.2024

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей

Рубль усиливает снижение: евро поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:55

2024-02-15T16:55

2024-02-15T16:55

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение: евро поднялся выше 99 рублей впервые за почти две недели, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16.43 мск рос на 1,19 рубля, до 99,1 рубля – максимума со 2 февраля. Доллар растет на 72 копейки, до 92,14 рубля, юань - на 13 копеек, до 12,71 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа