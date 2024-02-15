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Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия - РИА Новости, 15.02.2024
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19:37 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/ekskursii-1927663693.html
Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия
Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия - РИА Новости, 15.02.2024
Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия
Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:37
2024-02-15T19:37
общество
россия
нижний тагил
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи. Такую идею ему предложили на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. Участница встречи отметила, что экскурсии помогли бы вызвать у ребят интерес к промышленности. "Я поговорю. Губернатор немножко приболел. Но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет", - пообещал Путин. Он откликнулся и на просьбу закрепить инициативу на федеральном уровне. "Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, главой Минпросвещения). А он с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно", - добавил глава государства.
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общество, россия, нижний тагил, владимир путин, уралвагонзавод
Общество, Россия, Нижний Тагил, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия

Путин согласился подумать о дополнении школьной программы экскурсиями на заводы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО Научно-производственная корпорация Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время посещения АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи.
Такую идею ему предложили на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. Участница встречи отметила, что экскурсии помогли бы вызвать у ребят интерес к промышленности. "Я поговорю. Губернатор немножко приболел. Но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет", - пообещал Путин.
Он откликнулся и на просьбу закрепить инициативу на федеральном уровне. "Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, главой Минпросвещения). А он с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно", - добавил глава государства.
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Вчера, 18:45
 
ОбществоРоссияНижний ТагилВладимир ПутинУралвагонзавод
 
 
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