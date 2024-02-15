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Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия
Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия - РИА Новости, 15.02.2024
Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия
Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:37
2024-02-15T19:37
2024-02-15T19:37
общество
россия
нижний тагил
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи. Такую идею ему предложили на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. Участница встречи отметила, что экскурсии помогли бы вызвать у ребят интерес к промышленности. "Я поговорю. Губернатор немножко приболел. Но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет", - пообещал Путин. Он откликнулся и на просьбу закрепить инициативу на федеральном уровне. "Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, главой Минпросвещения). А он с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно", - добавил глава государства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, нижний тагил, владимир путин, уралвагонзавод
Общество, Россия, Нижний Тагил, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия
Путин согласился подумать о дополнении школьной программы экскурсиями на заводы
НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи.
Такую идею ему предложили на "Уралвагонзаводе
" в Нижнем Тагиле
. Участница встречи отметила, что экскурсии помогли бы вызвать у ребят интерес к промышленности. "Я поговорю. Губернатор немножко приболел. Но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет", - пообещал Путин.
Он откликнулся и на просьбу закрепить инициативу на федеральном уровне. "Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, главой Минпросвещения). А он с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно", - добавил глава государства.
Путин поручил принять меры по обновлению парка школьных автобусов