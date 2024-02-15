https://ria.ru/20240215/ekskursii-1927663693.html

Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия

Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия - РИА Новости, 15.02.2024

Путин одобрил идею об обязательных экскурсиях для школьников на предприятия

Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T19:37

2024-02-15T19:37

2024-02-15T19:37

общество

россия

нижний тагил

владимир путин

уралвагонзавод

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927655879_0:369:2983:2047_1920x0_80_0_0_95bafdeab01deb552afe74ec531887fe.jpg

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился подумать над тем, чтобы дополнить школьную программу обязательными экскурсиями на предприятия и в подведомственные им музеи. Такую идею ему предложили на "Уралвагонзаводе" в Нижнем Тагиле. Участница встречи отметила, что экскурсии помогли бы вызвать у ребят интерес к промышленности. "Я поговорю. Губернатор немножко приболел. Но сегодня будет у нас на совещании по видеосвязи. Мы с ним поговорим. Я думаю, если нужна какая-то поддержка со стороны региона, это будет", - пообещал Путин. Он откликнулся и на просьбу закрепить инициативу на федеральном уровне. "Я переговорю с министром, Сергеем Сергеевичем (Кравцовым, главой Минпросвещения). А он с регионами. Там, где такие музеи есть, попробуют это все в одну программу упаковать. Идея хорошая, конечно", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20240215/avtobusy-1927653626.html

россия

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, нижний тагил, владимир путин, уралвагонзавод