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В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек - РИА Новости, 15.02.2024
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20:48 15.02.2024 (обновлено: 20:54 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/dtp-1927671579.html
В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек
В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек - РИА Новости, 15.02.2024
В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек
Поезд и грузовик столкнулись в Октябрьском районе Пермского края, повреждена опора электросети, погибших нет, проводится проверка, сообщает Приволжская... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:48
2024-02-15T20:54
происшествия
пермский край
октябрьский район
россия
горьковская железная дорога
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ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Поезд и грузовик столкнулись в Октябрьском районе Пермского края, повреждена опора электросети, погибших нет, проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По данным межрегионального управления на транспорте СКР, в ДТП с поездом, протаранившим оказавшийся на железнодорожном переезде, пострадал один человек.По данным ведомства, вечером на станции Щучье озеро Горьковской железной дороги на регулируемом переезде товарный поезд врезался в грузовой автомобиль, перевозивший строительную технику. При этом машинист сигналил и применил экстренное торможение, но автомобиль был слишком близко, столкновения избежать не удалось. Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что от удара локомотив сошёл с путей двумя колёсными парами, вагоны при этом не опрокинулись. Также оказалась повреждена опора линии электропередач."Водитель автомобиля получил телесные повреждения. Проводится проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.На сайте Горьковской железной дороги (ГЖД) указано, что из-за ДТП был задержан пассажирский поезд №96 Москва – Барнаул, он отстал от графика на 2,5 часа. Сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда и аварийные бригады энергетиков.
https://ria.ru/20240214/dtp-1927350993.html
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происшествия, пермский край, октябрьский район, россия, горьковская железная дорога
Происшествия, Пермский край, Октябрьский район, Россия, Горьковская железная дорога
В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек

СК: один человек пострадал в ДТП с поездом, протаранившим грузовик под Пермью

© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение поезда и грузовика в Пермском крае
Место происшествия, где произошло столкновение поезда и грузовика в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение поезда и грузовика в Пермском крае
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Поезд и грузовик столкнулись в Октябрьском районе Пермского края, повреждена опора электросети, погибших нет, проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По данным межрегионального управления на транспорте СКР, в ДТП с поездом, протаранившим оказавшийся на железнодорожном переезде, пострадал один человек.
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По данным ведомства, вечером на станции Щучье озеро Горьковской железной дороги на регулируемом переезде товарный поезд врезался в грузовой автомобиль, перевозивший строительную технику. При этом машинист сигналил и применил экстренное торможение, но автомобиль был слишком близко, столкновения избежать не удалось. Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что от удара локомотив сошёл с путей двумя колёсными парами, вагоны при этом не опрокинулись. Также оказалась повреждена опора линии электропередач.
«
"Водитель автомобиля получил телесные повреждения. Проводится проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.
На сайте Горьковской железной дороги (ГЖД) указано, что из-за ДТП был задержан пассажирский поезд №96 МоскваБарнаул, он отстал от графика на 2,5 часа. Сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда и аварийные бригады энергетиков.
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/TelegramМесто происшествия, где произошло столкновение поезда и грузовика в Пермском крае
Место происшествия, где произошло столкновение поезда и грузовика в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура/Telegram
Место происшествия, где произошло столкновение поезда и грузовика в Пермском крае
 
ПроисшествияПермский крайОктябрьский районРоссияГорьковская железная дорога
 
 
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