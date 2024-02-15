https://ria.ru/20240215/dtp-1927671579.html

В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек

В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек - РИА Новости, 15.02.2024

В Пермском крае столкнулись поезд и грузовик, пострадал один человек

Поезд и грузовик столкнулись в Октябрьском районе Пермского края, повреждена опора электросети, погибших нет, проводится проверка, сообщает Приволжская... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T20:48

2024-02-15T20:48

2024-02-15T20:54

происшествия

пермский край

октябрьский район

россия

горьковская железная дорога

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ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Поезд и грузовик столкнулись в Октябрьском районе Пермского края, повреждена опора электросети, погибших нет, проводится проверка, сообщает Приволжская транспортная прокуратура. По данным межрегионального управления на транспорте СКР, в ДТП с поездом, протаранившим оказавшийся на железнодорожном переезде, пострадал один человек.По данным ведомства, вечером на станции Щучье озеро Горьковской железной дороги на регулируемом переезде товарный поезд врезался в грузовой автомобиль, перевозивший строительную технику. При этом машинист сигналил и применил экстренное торможение, но автомобиль был слишком близко, столкновения избежать не удалось. Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что от удара локомотив сошёл с путей двумя колёсными парами, вагоны при этом не опрокинулись. Также оказалась повреждена опора линии электропередач."Водитель автомобиля получил телесные повреждения. Проводится проверка по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба)", - говорится в сообщении.На сайте Горьковской железной дороги (ГЖД) указано, что из-за ДТП был задержан пассажирский поезд №96 Москва – Барнаул, он отстал от графика на 2,5 часа. Сейчас на месте происшествия работают восстановительные поезда и аварийные бригады энергетиков.

https://ria.ru/20240214/dtp-1927350993.html

пермский край

октябрьский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермский край, октябрьский район, россия, горьковская железная дорога