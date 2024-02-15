https://ria.ru/20240215/dtp-1927498441.html

В Уфе пять человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая

В Уфе пять человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая - РИА Новости, 15.02.2024

В Уфе пять человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая

Пять человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Уфе, трое из них в больнице, сообщает МЧС Башкирии. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:15

2024-02-15T10:15

2024-02-15T10:36

происшествия

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали при столкновении автобуса и трамвая в Уфе, трое из них в больнице, сообщает МЧС Башкирии. ДТП с участием трамвая и рейсового автобуса произошло утром в четверг на пересечении улиц Нежинской и Ульяновых. "По прибытии на место установлено, что в результате ДТП пострадало 5 человек. После осмотра на месте медиками 2 детей и 1 взрослый доставлены в больницу. Еще двое отпущены после осмотра на амбулаторное лечение. Причины ДТП устанавливаются", - говорится в сообщении. ГИБДД республики уточняет, что в салоне автобуса было 15 пассажиров, внутри трамвая находилось шесть человек. "В результате аварии четыре пассажира автобуса получили травмы - двое 16-летних подростков и двое мужчин 71 и 26 лет", - отмечается в сообщении Госавтоинспекции региона.

https://ria.ru/20240209/dtp-1926479110.html

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происшествия, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф