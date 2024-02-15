https://ria.ru/20240215/draka-1927487866.html

В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера

В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера - РИА Новости, 15.02.2024

В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера

Пациенты противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге устроили драку, один из них скончался от ножевого ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T09:20

2024-02-15T09:20

2024-02-15T09:53

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Пациенты противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге устроили драку, один из них скончался от ножевого ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение о драке между пациентами противотуберкулезного диспансера на улице Звездной поступило в полицию вечером 14 февраля. "Полицейскими обнаружен труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины. На месте происшествия задержан 36-летний пациент медучреждения, уроженец ближнего зарубежья, житель города Каменск-Уральский Свердловской области. Мужчина доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

https://ria.ru/20240208/omsk-1926118365.html

санкт-петербург

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург