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В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера
В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера - РИА Новости, 15.02.2024
В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера
Пациенты противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге устроили драку, один из них скончался от ножевого ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:20
2024-02-15T09:20
2024-02-15T09:53
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Пациенты противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге устроили драку, один из них скончался от ножевого ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение о драке между пациентами противотуберкулезного диспансера на улице Звездной поступило в полицию вечером 14 февраля. "Полицейскими обнаружен труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины. На месте происшествия задержан 36-летний пациент медучреждения, уроженец ближнего зарубежья, житель города Каменск-Уральский Свердловской области. Мужчина доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
https://ria.ru/20240208/omsk-1926118365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера
В Петербурге подрались пациенты тубдиспансера, одного из них закололи