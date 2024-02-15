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В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера - РИА Новости, 15.02.2024
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09:20 15.02.2024 (обновлено: 09:53 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/draka-1927487866.html
В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера
В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера - РИА Новости, 15.02.2024
В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера
Пациенты противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге устроили драку, один из них скончался от ножевого ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T09:20
2024-02-15T09:53
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Пациенты противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге устроили драку, один из них скончался от ножевого ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Сообщение о драке между пациентами противотуберкулезного диспансера на улице Звездной поступило в полицию вечером 14 февраля. "Полицейскими обнаружен труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины. На месте происшествия задержан 36-летний пациент медучреждения, уроженец ближнего зарубежья, житель города Каменск-Уральский Свердловской области. Мужчина доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге во время поножовщины погиб пациент тубдиспансера

В Петербурге подрались пациенты тубдиспансера, одного из них закололи

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Пациенты противотуберкулезного диспансера в Санкт-Петербурге устроили драку, один из них скончался от ножевого ранения, сообщила пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о драке между пациентами противотуберкулезного диспансера на улице Звездной поступило в полицию вечером 14 февраля.
"Полицейскими обнаружен труп 58-летнего мужчины с ножевым ранением в области спины. На месте происшествия задержан 36-летний пациент медучреждения, уроженец ближнего зарубежья, житель города Каменск-Уральский Свердловской области. Мужчина доставлен в отдел полиции", - говорится в сообщении.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
Студенты омского колледжа устроили массовую драку в центре города
8 февраля, 11:50
 
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