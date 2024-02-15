https://ria.ru/20240215/dostup-1927646870.html

Собянин: Москва даст регионам бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам

Собянин: Москва даст регионам бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам - РИА Новости, 15.02.2024

Собянин: Москва даст регионам бесплатный доступ к медицинским ИИ-сервисам

Московские медицинские сервисы с использованием искусственного интеллекта станут доступны и российским регионам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T18:17

2024-02-15T18:17

2024-02-15T18:58

общество

москва

россия

технологии

сергей собянин

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Московские медицинские сервисы с использованием искусственного интеллекта станут доступны и российским регионам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале."Приняли решение о том, что Москва будет делиться технологиями компьютерного зрения и бесплатно откроет доступ к лучшим ИИ-сервисам столицы для всех медицинских организаций и регионов страны", — говорится в публикации.Собянин уточнил, что такое поручение дал Владимир Путин, который накануне осмотрел Московский центр телемедицины. Мэр столицы доложил президенту о внедрении цифровых технологий и искусственного интеллекта в здравоохранении.Доступ к платформе открыли уже сегодня, уточнил Собянин.По его словам, благодаря доступу к ИИ-сервисам, специалисты из регионов смогут делать описания лучевых исследований с использованием алгоритмов искусственного интеллекта, применяемых в Москве. Это позволит быстрее и точнее находить признаки различных заболеваний на медицинских изображениях, что поможет в ежедневной работе врачам-рентгенологам.Сотрудники Центра диагностики и телемедицины создали специальную платформу, на которой медицинские организации могут познакомиться с доступными ИИ-сервисами, правилами работы и техническими требованиями для подключения.

https://ria.ru/20240214/minzdrav-1927382425.html

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общество, москва, россия, технологии, сергей собянин, владимир путин