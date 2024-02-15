https://ria.ru/20240215/dostavka-1927686798.html

Сервисы по доставке продуктов в Москве увеличили минимальные суммы заказа

Сервисы по доставке продуктов в Москве увеличили минимальные суммы заказа - РИА Новости, 15.02.2024

Сервисы по доставке продуктов в Москве увеличили минимальные суммы заказа

Сервисы по доставке продуктов временно увеличили минимальные суммы заказов и стоимость доставки для ряда районов Москвы из-за снежной погоды, выяснил... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:37

2024-02-15T22:37

2024-02-15T22:37

общество

технологии

москва

евгений тишковец

ozon

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Сервисы по доставке продуктов временно увеличили минимальные суммы заказов и стоимость доставки для ряда районов Москвы из-за снежной погоды, выяснил корреспондент РИА Новости. Так, например, по некоторым адресам стоимость доставки в "Яндекс Лавке" начинается от 599 рублей. При сумме заказа более 1700 рублей она составляет 449 рублей, от 3300 - 299 рублей, от 4500 - 199 рублей. Бесплатная доставка возможна при сумме заказа более чем на 5,5 тысячи рублей. Минимальной суммы заказа в этом сервисе нет, а доставка в обычных условиях - при отсутствии влияния внешних факторов, вроде погодных - стоит меньше, примерно в диапазоне от 0 до 150 рублей. В свою очередь "Самокат" для ряда пользователей установил минимальную сумму заказа в 1,4 тысячи рублей (показатель динамичен, но обычно составляет около 200 рублей), а в Ozon Fresh появляется уведомление о том, что "пока быстрой доставки нет, но можно заказать ко времени", при этом минимальная сумма для заказа у некоторых пользователей обозначена в одну тысячу рублей (обычно составляет 500 рублей). В пресс-службе Ozon сообщили агентству, что вечером 15 февраля существенно вырос спрос на доставку продуктов и других товаров через Ozon fresh в Москве. "При этом минимальная сумма заказа и сроки доставки могли отличаться в зависимости от зон доставки и загрузки курьеров. В ряде локаций минимальная сумма заказа действительно поднималась до 1000 рублей, а сроки доставки клиенты видели при оформлении покупки из корзины - локально они могли быть увеличены", - пояснили там. "Причин скачка спроса несколько: это и стандартный вечерний "час пик", и динамика поведения клиентов на фоне снегопадов или дождей. В таких ситуациях стандартно растет спрос на услуги доставки", - добавили в пресс-службе. В Москве в четверг идет сильный снег, видимость на дорогах плохая. На фоне снегопада в столице держатся пробки. Вечером они, согласно данным сервиса "Яндекс Карты", достигли 9 баллов. В среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал агентству, что в четверг на Москву обрушится до 20% месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до рекордной высоты 68-летней давности.

https://ria.ru/20240215/taksi-1927485377.html

https://ria.ru/20240215/snegopad-1927625486.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, евгений тишковец, ozon