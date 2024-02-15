https://ria.ru/20240215/donetsk-1927499506.html

В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев

В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев - РИА Новости, 15.02.2024

В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев

Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам прошла в четверг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T10:20

2024-02-15T10:20

2024-02-15T10:20

донецк

донецкая народная республика

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927501054_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_aa8427c582626175db00b6c4bc7afb70.jpg

ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам прошла в четверг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Прошло уже 35 лет, и каждый год 15 февраля воины-афганцы помнят этот день с благодарностью, потому что закончилась война и мы вернулись к своим семьям. Мы никогда не перестанем помнить эти годы, испытания, которые пришлось нам пережить, и никогда не забудем наших павших товарищей", - рассказал руководитель исполкома донецкой республиканской организации Российский союз ветеранов Афганистана, участник боевых действий Дмитрий Огилец. По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тысяч граждан республики, 1512 тысячи из них погибли, около 2,5 тысячи солдат и офицеров вернулись инвалидами. Памятник воинам-афганцам в Донецке был открыт 7 мая 1996 года в парке имени Ленинского комсомола рядом с мемориалом Великой Отечественной войны "Твоим освободителям, Донбасс".

https://ria.ru/20240215/afganistan-1927387917.html

донецк

донецкая народная республика

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, афганистан