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В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев - РИА Новости, 15.02.2024
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В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев
В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев - РИА Новости, 15.02.2024
В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев
Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам прошла в четверг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T10:20
2024-02-15T10:20
донецк
донецкая народная республика
афганистан
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ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам прошла в четверг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. "Прошло уже 35 лет, и каждый год 15 февраля воины-афганцы помнят этот день с благодарностью, потому что закончилась война и мы вернулись к своим семьям. Мы никогда не перестанем помнить эти годы, испытания, которые пришлось нам пережить, и никогда не забудем наших павших товарищей", - рассказал руководитель исполкома донецкой республиканской организации Российский союз ветеранов Афганистана, участник боевых действий Дмитрий Огилец. По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тысяч граждан республики, 1512 тысячи из них погибли, около 2,5 тысячи солдат и офицеров вернулись инвалидами. Памятник воинам-афганцам в Донецке был открыт 7 мая 1996 года в парке имени Ленинского комсомола рядом с мемориалом Великой Отечественной войны "Твоим освободителям, Донбасс".
https://ria.ru/20240215/afganistan-1927387917.html
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донецк, донецкая народная республика, афганистан
Донецк, Донецкая Народная Республика, Афганистан
В Донецке почтили память погибших воинов-афганцев

В Донецке возложили цветы к памятнику погибшим воинам-афганцам

© Фото : Общественное движение "Донецкая республика"Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам в Донецке
Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Общественное движение "Донецкая республика"
Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 фев - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику погибшим воинам-афганцам прошла в четверг в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
"Прошло уже 35 лет, и каждый год 15 февраля воины-афганцы помнят этот день с благодарностью, потому что закончилась война и мы вернулись к своим семьям. Мы никогда не перестанем помнить эти годы, испытания, которые пришлось нам пережить, и никогда не забудем наших павших товарищей", - рассказал руководитель исполкома донецкой республиканской организации Российский союз ветеранов Афганистана, участник боевых действий Дмитрий Огилец.
По официальным данным, с 1979 по 1989 годы боевую службу в Афганистане прошли более 65 тысяч граждан республики, 1512 тысячи из них погибли, около 2,5 тысячи солдат и офицеров вернулись инвалидами. Памятник воинам-афганцам в Донецке был открыт 7 мая 1996 года в парке имени Ленинского комсомола рядом с мемориалом Великой Отечественной войны "Твоим освободителям, Донбасс".
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