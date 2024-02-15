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Курс доллара торгуется выше 92 рублей
Курс доллара торгуется выше 92 рублей - РИА Новости, 15.02.2024
Курс доллара торгуется выше 92 рублей
Рубль усиливает снижение на торгах в четверг: доллар торгуется выше отметки в 92 рубля, где он в последний раз задерживался в декабре прошлого года, следует из... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:01
2024-02-15T14:01
2024-02-15T14:01
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московская биржа
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Рубль усиливает снижение на торгах в четверг: доллар торгуется выше отметки в 92 рубля, где он в последний раз задерживался в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 13.43 мск повышался на 81 копейку - до 92,22 рубля, евро - на 97 копеек, до 98,88 рубля, юаня - на 13 копеек, до 12,71 рубля. Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 92 рублей в последние месяцы два раза - 9 февраля и 16 января, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, ошибкой трейдера. Также доллар поднимался на 92 рубля в первые малоликвидные сессии начала января. Пусть и не целыми днями, но все же часами доллар торговался выше 92 рублей последний раз в конце декабря.
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экономика, московская биржа, цены на нефть
Экономика, Московская биржа, Цены на нефть
Курс доллара торгуется выше 92 рублей
Курс доллар торгуется выше 92 рублей, где в последний раз задерживался в декабре
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости.
Рубль усиливает снижение на торгах в четверг: доллар торгуется выше отметки в 92 рубля, где он в последний раз задерживался в декабре прошлого года, следует из данных Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" на 13.43 мск повышался на 81 копейку - до 92,22 рубля, евро - на 97 копеек, до 98,88 рубля, юаня - на 13 копеек, до 12,71 рубля.
Доллар совсем ненадолго подскакивал выше 92 рублей в последние месяцы два раза - 9 февраля и 16 января, что, по оценкам экспертов, было, скорее всего, ошибкой трейдера. Также доллар поднимался на 92 рубля в первые малоликвидные сессии начала января. Пусть и не целыми днями, но все же часами доллар торговался выше 92 рублей последний раз в конце декабря.
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