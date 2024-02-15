https://ria.ru/20240215/detsad-1927511559.html

В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать

В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать - РИА Новости, 15.02.2024

В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать

Прокуратура Приморья организовала проверку информации о грубом обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду в Уссурийске. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T11:17

2024-02-15T11:17

2024-02-15T11:18

происшествия

уссурийск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку информации о грубом обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду в Уссурийске. Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитатель несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати. По данным надзорного ведомства, предварительно установлено, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. "Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в тот же день по заявлению матери ребенка. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку допустимости методов воспитания детей, применяемых в учреждении, условиям содержания несовершеннолетних, квалификации персонала, привлекаемого к работе, и соблюдению лицензионных требований", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

https://ria.ru/20240212/sakhalin-1926808934.html

уссурийск

приморский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, уссурийск, приморский край