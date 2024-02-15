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В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать - РИА Новости, 15.02.2024
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11:17 15.02.2024 (обновлено: 11:18 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/detsad-1927511559.html
В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать
В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать - РИА Новости, 15.02.2024
В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать
Прокуратура Приморья организовала проверку информации о грубом обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду в Уссурийске. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T11:17
2024-02-15T11:18
происшествия
уссурийск
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку информации о грубом обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду в Уссурийске. Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитатель несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати. По данным надзорного ведомства, предварительно установлено, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика. "Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в тот же день по заявлению матери ребенка. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку допустимости методов воспитания детей, применяемых в учреждении, условиям содержания несовершеннолетних, квалификации персонала, привлекаемого к работе, и соблюдению лицензионных требований", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
https://ria.ru/20240212/sakhalin-1926808934.html
уссурийск
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происшествия, уссурийск, приморский край
Происшествия, Уссурийск, Приморский край
В Приморье проверят детсад, где воспитатель силой укладывала ребенка спать

В Приморье проверят детсад после видео, где ребенка силой укладывают спать

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 15 фев - РИА Новости. Прокуратура Приморья организовала проверку информации о грубом обращении воспитателя с ребенком в частном детском саду в Уссурийске.
Ранее в местных СМИ и соцсетях распространилась запись с камер видеонаблюдения, на которой воспитатель несколько раз пытается силой уложить в кровать плачущего ребенка, а после того, как ей это не удается, резко выдергивает его за руку из кровати.
По данным надзорного ведомства, предварительно установлено, что днем 13 февраля воспитатель частного детского сада в Уссурийске несколько раз с силой схватила трехлетнего мальчика.
"Уссурийская городская прокуратура поставила на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной в тот же день по заявлению матери ребенка. Кроме того, надзорное ведомство даст оценку допустимости методов воспитания детей, применяемых в учреждении, условиям содержания несовершеннолетних, квалификации персонала, привлекаемого к работе, и соблюдению лицензионных требований", - говорится в сообщении краевой прокуратуры.
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