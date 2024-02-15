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Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
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19:00 15.02.2024
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Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, заявил Путин
Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, заявил Путин - РИА Новости, 15.02.2024
Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, заявил Путин
Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку это способ сохранить народы России и развивать страну, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T19:00
2024-02-15T19:00
общество
россия
владимир путин
уралвагонзавод
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку это способ сохранить народы России и развивать страну, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими "Уралвагонзавода". "Все, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи", - подчеркнул президент. "Если мы хотим сохраниться как этнос - ну, или как этносы, населяющие Россию, - должно быть как минимум два ребенка", - обратил внимание Путин. Глава государства пояснил: "Два человека производят двух детей, количество людей остается прежним, не уменьшается". "Если один ребенок - уменьшается количество", - добавил президент. "А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка", - заключил Путин.
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общество, россия, владимир путин, уралвагонзавод
Общество, Россия, Владимир Путин, Уралвагонзавод
Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, заявил Путин

Путин: если Россия хочет сохраниться как этносы, нужны минимум по двое детей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НИЖНИЙ ТАГИЛ, 15 фев - РИА Новости. Государство поддерживает семьи, особенно с несколькими детьми, поскольку это способ сохранить народы России и развивать страну, заявил президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими "Уралвагонзавода".
"Все, что мы делаем, так или иначе связано с поддержкой семьи", - подчеркнул президент. "Если мы хотим сохраниться как этнос - ну, или как этносы, населяющие Россию, - должно быть как минимум два ребенка", - обратил внимание Путин.
Глава государства пояснил: "Два человека производят двух детей, количество людей остается прежним, не уменьшается". "Если один ребенок - уменьшается количество", - добавил президент.
"А чтобы расширяться, развиваться, нужно хотя бы три ребенка", - заключил Путин.
Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
Путин рассказал, на что направлен указ о многодетной семье
23 января, 16:45
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинУралвагонзавод
 
 
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