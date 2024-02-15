https://ria.ru/20240215/deripaska-1927607420.html

СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске

СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске - РИА Новости, 15.02.2024

СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, заявила в четверг пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:42

2024-02-15T15:42

2024-02-15T15:42

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украина

олег дерипаска

служба безопасности украины

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, заявила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства "Искандеров", - говорится в сообщении СБУ. Как заявили в ведомстве, украинские предприятия Дерипаски поставляли в РФ руду и другое сырье для металлургической промышленности. "На основании собранных доказательств российский олигарх Олег Дерипаска заочно уведомлен о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ. Названия статей при этом не указываются. Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попал в том числе Олег Дерипаска. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20231206/deripaska-1914139868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, олег дерипаска, служба безопасности украины