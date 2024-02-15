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СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске - РИА Новости, 15.02.2024
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15:42 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/deripaska-1927607420.html
СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске
СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске - РИА Новости, 15.02.2024
СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, заявила в четверг пресс-служба ведомства в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:42
2024-02-15T15:42
в мире
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украина
олег дерипаска
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, заявила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале. "СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства "Искандеров", - говорится в сообщении СБУ. Как заявили в ведомстве, украинские предприятия Дерипаски поставляли в РФ руду и другое сырье для металлургической промышленности. "На основании собранных доказательств российский олигарх Олег Дерипаска заочно уведомлен о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ. Названия статей при этом не указываются. Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попал в том числе Олег Дерипаска. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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в мире, россия, украина, олег дерипаска, служба безопасности украины
В мире, Россия, Украина, Олег Дерипаска, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинения Дерипаске

СБУ заочно предъявила обвинения российскому предпринимателю Дерипаске

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения российскому предпринимателю Олегу Дерипаске, заявила в четверг пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«
"СБУ сообщила о подозрении российскому олигарху Дерипаске и задержала его украинских топ-менеджеров, которые поставляли в РФ сырье для производства "Искандеров", - говорится в сообщении СБУ.
Как заявили в ведомстве, украинские предприятия Дерипаски поставляли в РФ руду и другое сырье для металлургической промышленности.
"На основании собранных доказательств российский олигарх Олег Дерипаска заочно уведомлен о подозрении по семи статьям Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ. Названия статей при этом не указываются.
Совет нацбезопасности и обороны Украины в октябре 2022 года одобрил санкционный список, в который попал в том числе Олег Дерипаска.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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