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В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах" - РИА Новости, 15.02.2024
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22:40 15.02.2024 (обновлено: 22:53 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/deputat-1927687182.html
В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах"
В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах" - РИА Новости, 15.02.2024
В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах"
Комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Вячеславом Дюковым, который якобы заявил, что в контрактники попадают РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T22:40
2024-02-15T22:53
красноярск
евгений ревенко
госдума рф
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Вячеславом Дюковым, который якобы заявил, что в контрактники попадают "алкоголики, бомжи, бичи, зэки", такие высказывания недопустимы, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко.Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее".&quot;Комиссия по этике партии &quot;Единая Россия&quot; взяла данный инцидент на особый контроль. Прежде чем давать оценку, надо тщательно проверить информацию&quot;, — сообщил Ревенко.Он отметил, что подобного рода высказывания в адрес участников СВО недопустимы. &quot;Невозможно себе представить, чтобы такие слова произнес член &quot;Единой России&quot;. В случае если информация подтвердится, я уверен, таким в наших рядах не место. Мы ожидаем, что красноярское отделение &quot;Единой России&quot; займет принципиальную позицию&quot;, — добавил он.Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
https://ria.ru/20240206/pomosch-1925656081.html
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красноярск, евгений ревенко, госдума рф, дмитрий медведев, единая россия
Красноярск, Евгений Ревенко, Госдума РФ, Дмитрий Медведев, Единая Россия
В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах"

В ЕР расследуют случай с депутатом, якобы заявившим о контрактниках-"бомжах"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСимволика партии "Единая Россия"
Символика партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Символика партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Вячеславом Дюковым, который якобы заявил, что в контрактники попадают "алкоголики, бомжи, бичи, зэки", такие высказывания недопустимы, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко.
Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее".
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«

"Комиссия по этике партии "Единая Россия" взяла данный инцидент на особый контроль. Прежде чем давать оценку, надо тщательно проверить информацию", — сообщил Ревенко.

Он отметил, что подобного рода высказывания в адрес участников СВО недопустимы.
«

"Невозможно себе представить, чтобы такие слова произнес член "Единой России". В случае если информация подтвердится, я уверен, таким в наших рядах не место. Мы ожидаем, что красноярское отделение "Единой России" займет принципиальную позицию", — добавил он.

Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.
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КрасноярскЕвгений РевенкоГосдума РФДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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