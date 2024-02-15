https://ria.ru/20240215/deputat-1927687182.html

В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах"

В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах" - РИА Новости, 15.02.2024

В ЕР проверяют заявление депутата о контрактниках-"бомжах"

Комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Вячеславом Дюковым, который якобы заявил, что в контрактники попадают РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T22:40

2024-02-15T22:40

2024-02-15T22:53

красноярск

евгений ревенко

госдума рф

дмитрий медведев

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790941654_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_aeb4507ae0ba4076b2660aa6feeed93b.jpg

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Комиссия по этике "Единой России" взяла на особый контроль случай с красноярским депутатом Вячеславом Дюковым, который якобы заявил, что в контрактники попадают "алкоголики, бомжи, бичи, зэки", такие высказывания недопустимы, сообщил РИА Новости ответственный секретарь комиссии, замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгений Ревенко.Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков ("Единая Россия") на заседании комиссии по местному самоуправлению заявил, что "за последний год в контрактники попадают в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее"."Комиссия по этике партии "Единая Россия" взяла данный инцидент на особый контроль. Прежде чем давать оценку, надо тщательно проверить информацию", — сообщил Ревенко.Он отметил, что подобного рода высказывания в адрес участников СВО недопустимы. "Невозможно себе представить, чтобы такие слова произнес член "Единой России". В случае если информация подтвердится, я уверен, таким в наших рядах не место. Мы ожидаем, что красноярское отделение "Единой России" займет принципиальную позицию", — добавил он.Ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев неоднократно говорил о необходимости вычищать из рядов партии нарушителей этических, правовых и партийных норм. Он также называл участников спецоперации героями, которые "восстанавливают порядок, мир и справедливость", защищают россиян и уничтожают корни неонацизма.

https://ria.ru/20240206/pomosch-1925656081.html

https://ria.ru/20240207/diskreditatsiya-1925825462.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, евгений ревенко, госдума рф, дмитрий медведев, единая россия