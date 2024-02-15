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Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл - РИА Новости, 15.02.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:41 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/dens-1927623228.html
Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл
Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл - РИА Новости, 15.02.2024
Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл
Певица Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, у исполнительницы... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:41
2024-02-15T16:41
шоубиз
новости шоу-бизнеса
сергей пудовкин
лада дэнс
знаменитости
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Певица Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, у исполнительницы большой опыт продюсирования песен, которым она хочет поделиться с талантливыми артистами. "Сейчас много современной музыки, которая осталась без профессиональной поддержки лейблов. Ставка на цифровое продвижение и, конечно, на новые модные треки: танцевально-развлекательная музыка, переработка и осмысление больших хитов того времени", – прокомментировал РИА Новости Пудовкин. По словам директора певицы, есть артисты, которые заинтересованы в участии в этом проекте, – исполнители, которые стали популярны в 2000-х годах. "Лейбл, который может заниматься современной танцевально-развлекательной музыкой с такой специализацией, лично я такого не знаю. Надеемся, что именно этот лейбл им и станет, уникальным и объединяющим... Так что будем танцевать под "Регги в ночи" в новой хип-хоп версии", – добавил Пудовкин.Когда проект начнет работать, и кого именно будет продвигать, пока не раскрывают.
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новости шоу-бизнеса, сергей пудовкин, лада дэнс, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Сергей Пудовкин, Лада Дэнс, Знаменитости
Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл

Лада Дэнс собирается создать лейбл по продвижению современной музыки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лада Дэнс
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Певица Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин.

По его словам, у исполнительницы большой опыт продюсирования песен, которым она хочет поделиться с талантливыми артистами.
«
"Сейчас много современной музыки, которая осталась без профессиональной поддержки лейблов. Ставка на цифровое продвижение и, конечно, на новые модные треки: танцевально-развлекательная музыка, переработка и осмысление больших хитов того времени", – прокомментировал РИА Новости Пудовкин.
По словам директора певицы, есть артисты, которые заинтересованы в участии в этом проекте, – исполнители, которые стали популярны в 2000-х годах.
«
"Лейбл, который может заниматься современной танцевально-развлекательной музыкой с такой специализацией, лично я такого не знаю. Надеемся, что именно этот лейбл им и станет, уникальным и объединяющим... Так что будем танцевать под "Регги в ночи" в новой хип-хоп версии", – добавил Пудовкин.
Когда проект начнет работать, и кого именно будет продвигать, пока не раскрывают.
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ШоубизНовости шоу-бизнесаСергей ПудовкинЛада ДэнсЗнаменитости
 
 
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