https://ria.ru/20240215/dens-1927623228.html

Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл

Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл - РИА Новости, 15.02.2024

Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл

Певица Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, у исполнительницы... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:41

2024-02-15T16:41

2024-02-15T16:41

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Певица Лада Дэнс собирается создать собственный музыкальный лейбл, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин. По его словам, у исполнительницы большой опыт продюсирования песен, которым она хочет поделиться с талантливыми артистами. "Сейчас много современной музыки, которая осталась без профессиональной поддержки лейблов. Ставка на цифровое продвижение и, конечно, на новые модные треки: танцевально-развлекательная музыка, переработка и осмысление больших хитов того времени", – прокомментировал РИА Новости Пудовкин. По словам директора певицы, есть артисты, которые заинтересованы в участии в этом проекте, – исполнители, которые стали популярны в 2000-х годах. "Лейбл, который может заниматься современной танцевально-развлекательной музыкой с такой специализацией, лично я такого не знаю. Надеемся, что именно этот лейбл им и станет, уникальным и объединяющим... Так что будем танцевать под "Регги в ночи" в новой хип-хоп версии", – добавил Пудовкин.Когда проект начнет работать, и кого именно будет продвигать, пока не раскрывают.

https://ria.ru/20230927/asti-1898952853.html

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новости шоу-бизнеса, сергей пудовкин, лада дэнс, знаменитости