https://ria.ru/20240215/delo-1927535818.html

Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице

Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице - РИА Новости, 15.02.2024

Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице

Следователи возбудили дело после появления жалобы на домогательства педагога музыкальной школы в пермском Очере к ученице, обстоятельства устанавливаются,... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:11

2024-02-15T12:11

2024-02-15T12:11

пермский край

происшествия

очер

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ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления жалобы на домогательства педагога музыкальной школы в пермском Очере к ученице, обстоятельства устанавливаются, сообщили РИА Новости в региональном СК. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мама 16-летней ученицы Очерской детской школы искусств в Пермском крае пожаловалась на педагога-мужчину, который якобы с декабря 2022 по сентябрь 2023 года домогался ее дочери: "отвешивал девочке комплименты и склонял к интимной связи". Указывалось, что родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы. "Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства", - рассказали в ведомстве, не уточнив статьи. По данным местных СМИ, предположительно, речь идет о 61-летнем педагоге Михаиле К., проработавшем в Очерской детской школе искусств 42 года. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" накануне он написал: "Платонические прогулки... Пионерская дружба... Взаимная симпатия между преподами и учениками... Спасибо понимающим за поддержку". До этого педагог сообщал о планах летом выйти на пенсию.

https://ria.ru/20240212/novouralsk-1926857028.html

пермский край

очер

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пермский край, происшествия, очер