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Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице - РИА Новости, 15.02.2024
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12:11 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/delo-1927535818.html
Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице
Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице - РИА Новости, 15.02.2024
Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице
Следователи возбудили дело после появления жалобы на домогательства педагога музыкальной школы в пермском Очере к ученице, обстоятельства устанавливаются,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:11
2024-02-15T12:11
пермский край
происшествия
очер
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ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления жалобы на домогательства педагога музыкальной школы в пермском Очере к ученице, обстоятельства устанавливаются, сообщили РИА Новости в региональном СК. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мама 16-летней ученицы Очерской детской школы искусств в Пермском крае пожаловалась на педагога-мужчину, который якобы с декабря 2022 по сентябрь 2023 года домогался ее дочери: "отвешивал девочке комплименты и склонял к интимной связи". Указывалось, что родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы. "Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства", - рассказали в ведомстве, не уточнив статьи. По данным местных СМИ, предположительно, речь идет о 61-летнем педагоге Михаиле К., проработавшем в Очерской детской школе искусств 42 года. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" накануне он написал: "Платонические прогулки... Пионерская дружба... Взаимная симпатия между преподами и учениками... Спасибо понимающим за поддержку". До этого педагог сообщал о планах летом выйти на пенсию.
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пермский край
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пермский край, происшествия, очер
Пермский край, Происшествия, Очер
Под Пермью педагога школы искусств обвинили в домогательствах к ученице

СК завел дело после жалобы на домогательства педагога к ученице в Пермском крае

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 фев - РИА Новости. Следователи возбудили дело после появления жалобы на домогательства педагога музыкальной школы в пермском Очере к ученице, обстоятельства устанавливаются, сообщили РИА Новости в региональном СК.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что мама 16-летней ученицы Очерской детской школы искусств в Пермском крае пожаловалась на педагога-мужчину, который якобы с декабря 2022 по сентябрь 2023 года домогался ее дочери: "отвешивал девочке комплименты и склонял к интимной связи". Указывалось, что родители ребенка написали заявление в правоохранительные органы.
"Возбуждено уголовное дело, устанавливаются обстоятельства", - рассказали в ведомстве, не уточнив статьи.
По данным местных СМИ, предположительно, речь идет о 61-летнем педагоге Михаиле К., проработавшем в Очерской детской школе искусств 42 года. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" накануне он написал: "Платонические прогулки... Пионерская дружба... Взаимная симпатия между преподами и учениками... Спасибо понимающим за поддержку". До этого педагог сообщал о планах летом выйти на пенсию.
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