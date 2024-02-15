Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне
Кадыров: в Старом Ачхое ликвидировали троих бандитов, планировавших преступления
© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСотрудник министерства внутренних дел Чеченской Республики
Сотрудник министерства внутренних дел Чеченской Республики . Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В селении Старый Ачхой полиция ликвидировала трех оказавших вооруженное сопротивление преступников, задержаны еще два участника бандгруппы, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", - написал Кадыров.
Как отметил глава Чечни, члены банды "планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
"Но в их плане была одна загвоздка - они забыли, что находятся в Чеченской Республике, где мы никому не дадим нарушить покой и мирное течение жизни. Бороться с подобными беззаконниками будем жёстко! Повторю: нарушители могут появиться в нашей республике, но уйти от нас им никогда не удастся", - подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни также поблагодарил силовиков за оперативность при выявлении бандитов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.