https://ria.ru/20240215/chechnya-1927617550.html

Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне

Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне - РИА Новости, 15.02.2024

Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне

В селении Старый Ачхой полиция ликвидировала трех оказавших вооруженное сопротивление преступников, задержаны еще два участника бандгруппы, сообщил в... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:13

2024-02-15T16:13

2024-02-15T16:19

происшествия

ачхой-мартановский район

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В селении Старый Ачхой полиция ликвидировала трех оказавших вооруженное сопротивление преступников, задержаны еще два участника бандгруппы, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", - написал Кадыров.Как отметил глава Чечни, члены банды "планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов"."Но в их плане была одна загвоздка - они забыли, что находятся в Чеченской Республике, где мы никому не дадим нарушить покой и мирное течение жизни. Бороться с подобными беззаконниками будем жёстко! Повторю: нарушители могут появиться в нашей республике, но уйти от нас им никогда не удастся", - подчеркнул Кадыров.Глава Чечни также поблагодарил силовиков за оперативность при выявлении бандитов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.

https://ria.ru/20240113/napadenie-1921175717.html

https://ria.ru/20240125/arest-1923457996.html

ачхой-мартановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, ачхой-мартановский район, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)