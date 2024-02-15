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Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне - РИА Новости, 15.02.2024
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16:13 15.02.2024 (обновлено: 16:19 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/chechnya-1927617550.html
Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне
Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне - РИА Новости, 15.02.2024
Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне
В селении Старый Ачхой полиция ликвидировала трех оказавших вооруженное сопротивление преступников, задержаны еще два участника бандгруппы, сообщил в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T16:13
2024-02-15T16:19
происшествия
ачхой-мартановский район
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В селении Старый Ачхой полиция ликвидировала трех оказавших вооруженное сопротивление преступников, задержаны еще два участника бандгруппы, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров."В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", - написал Кадыров.Как отметил глава Чечни, члены банды "планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов"."Но в их плане была одна загвоздка - они забыли, что находятся в Чеченской Республике, где мы никому не дадим нарушить покой и мирное течение жизни. Бороться с подобными беззаконниками будем жёстко! Повторю: нарушители могут появиться в нашей республике, но уйти от нас им никогда не удастся", - подчеркнул Кадыров.Глава Чечни также поблагодарил силовиков за оперативность при выявлении бандитов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.
https://ria.ru/20240113/napadenie-1921175717.html
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происшествия, ачхой-мартановский район, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Ачхой-Мартановский район, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Кадыров прокомментировал ликвидацию троих вооруженных людей в Чечне

Кадыров: в Старом Ачхое ликвидировали троих бандитов, планировавших преступления

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкСотрудник министерства внутренних дел Чеченской Республики
Сотрудник министерства внутренних дел Чеченской Республики - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Сотрудник министерства внутренних дел Чеченской Республики . Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В селении Старый Ачхой полиция ликвидировала трех оказавших вооруженное сопротивление преступников, задержаны еще два участника бандгруппы, сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
"В селении Старый Ачхой Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики сотрудники полиции ликвидировали трех преступников, оказавших вооруженное сопротивление при задержании. В ходе спецоперации задержаны еще два участника бандитской группы, которые дают признательные показания", - написал Кадыров.
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Как отметил глава Чечни, члены банды "планировали совершить ряд преступлений и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов".
"Но в их плане была одна загвоздка - они забыли, что находятся в Чеченской Республике, где мы никому не дадим нарушить покой и мирное течение жизни. Бороться с подобными беззаконниками будем жёстко! Повторю: нарушители могут появиться в нашей республике, но уйти от нас им никогда не удастся", - подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни также поблагодарил силовиков за оперативность при выявлении бандитов и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.
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