https://ria.ru/20240215/burger-1927612079.html

Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд

Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд - РИА Новости, 15.02.2024

Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд

Американский журналист Такер Карлсон в своем видеоролике сравнил российский и американский фастфуд. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:53

2024-02-15T15:53

2024-02-15T16:11

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем видеоролике сравнил российский и американский фастфуд.Он заказал два чизбургера, картошку фри, колу и шоколадный торт, и все это, как подчеркнул журналист, обошлось ему в 647 рублей или же семь долларов и пять центов."На вкус отменно! Совершенно то же самое", — рассказал Карлсон.По его словам, блюда во "Вкусно — и точка" никак не отличаются от аналогов из "Макдональдса" и ничем им не уступают."Совершенно то же самое. Моей первой мыслью было: "Не стоит мне есть эту гадость". Но мне понравилось", — продолжил он.Журналист также отметил то, что в России четыре года назад запретили продукты с ГМО, посетовав, что не спросил про принятие этого решения у Владимира Путина."Ладно, я заканчиваю свой МакЗавтрак, который на самом деле МакЛанч, и должен сказать вам, что это было МакКруто", — резюмировал он свои впечатления.Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 субъектах.

https://ria.ru/20240215/karlson-1927468994.html

https://ria.ru/20240215/intervyu-1927477419.html

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