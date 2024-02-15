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Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд - РИА Новости, 15.02.2024
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15:53 15.02.2024 (обновлено: 16:11 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/burger-1927612079.html
Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд
Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд - РИА Новости, 15.02.2024
Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд
Американский журналист Такер Карлсон в своем видеоролике сравнил российский и американский фастфуд. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:53
2024-02-15T16:11
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем видеоролике сравнил российский и американский фастфуд.Он заказал два чизбургера, картошку фри, колу и шоколадный торт, и все это, как подчеркнул журналист, обошлось ему в 647 рублей или же семь долларов и пять центов.&quot;На вкус отменно! Совершенно то же самое&quot;, — рассказал Карлсон.По его словам, блюда во "Вкусно — и точка" никак не отличаются от аналогов из "Макдональдса" и ничем им не уступают.&quot;Совершенно то же самое. Моей первой мыслью было: &quot;Не стоит мне есть эту гадость&quot;. Но мне понравилось&quot;, — продолжил он.Журналист также отметил то, что в России четыре года назад запретили продукты с ГМО, посетовав, что не спросил про принятие этого решения у Владимира Путина.&quot;Ладно, я заканчиваю свой МакЗавтрак, который на самом деле МакЛанч, и должен сказать вам, что это было МакКруто&quot;, — резюмировал он свои впечатления.Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 субъектах.
https://ria.ru/20240215/karlson-1927468994.html
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Этого не ожидал. Карлсон сравнил российский и американский фастфуд

Такер Карлсон сделал обзор на бургер и картошку из ресторана "Вкусно — и точка"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАмериканский журналист Такер Карлсон в Москве
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Американский журналист Такер Карлсон в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон в своем видеоролике сравнил российский и американский фастфуд.
Он заказал два чизбургера, картошку фри, колу и шоколадный торт, и все это, как подчеркнул журналист, обошлось ему в 647 рублей или же семь долларов и пять центов.
Американский журналист Такер Карлсон в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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«

"На вкус отменно! Совершенно то же самое", — рассказал Карлсон.

По его словам, блюда во "Вкусно — и точка" никак не отличаются от аналогов из "Макдональдса" и ничем им не уступают.
«

"Совершенно то же самое. Моей первой мыслью было: "Не стоит мне есть эту гадость". Но мне понравилось", — продолжил он.

Журналист также отметил то, что в России четыре года назад запретили продукты с ГМО, посетовав, что не спросил про принятие этого решения у Владимира Путина.
«

"Ладно, я заканчиваю свой МакЗавтрак, который на самом деле МакЛанч, и должен сказать вам, что это было МакКруто", — резюмировал он свои впечатления.

Американская сеть фастфуда McDonald's в 2022 году ушла с российского рынка, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору, который теперь управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка". На данный момент в стране работают более 860 точек сети в 64 субъектах.
Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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