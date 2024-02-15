https://ria.ru/20240215/briks-1927543141.html
Приглашение Аргентине вступить в БРИКС не отзывали, заявил Рябков
Приглашение Аргентине вступить в БРИКС не отзывали, заявил Рябков - РИА Новости, 15.02.2024
Приглашение Аргентине вступить в БРИКС не отзывали, заявил Рябков
Аргентина официально уведомила страны БРИКС о том, что не намерена присоединяться к объединению, однако, приглашение для Буэнос-Айреса не было отозвано, заявил... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:29
2024-02-15T12:29
2024-02-15T12:29
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Аргентина официально уведомила страны БРИКС о том, что не намерена присоединяться к объединению, однако, приглашение для Буэнос-Айреса не было отозвано, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Новое правительство этой страны, которое пришло к власти по итогам выборов в прошлом году, официально уведомило нас и других участников БРИКС о том, что не имеет ввиду воспользоваться приглашением, которое было сформулировано лидерами в Йоханнесбурге и, таким образом, сегодня Аргентина останется вне БРИКС", - сказал Рябков на пресс-конференции в Москве. "Мы воспринимаем это как отражение, видимо, определенной смены приоритетов Буэнос-Айреса после прихода к власти нынешнего правительства. Мы воспринимаем это как данность. Никто в БРИКС это не драматизирует. Мы со своей стороны, конечно же, приглашение Аргентине не отзываем, оно осталось", - отметил Рябков. По итогам саммита БРИКС, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в организацию с 1 января 2024 года официально были приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. Однако позже новые власти Аргентины отказались от запланированного вступления Аргентины в БРИКС. Россия с 1 января на ближайший год стала председателем БРИКС, куда входят также Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.
https://ria.ru/20240213/iran-1926990525.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), россия, сергей рябков, брикс
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Россия, Сергей Рябков, БРИКС
Приглашение Аргентине вступить в БРИКС не отзывали, заявил Рябков
Рябков: приглашение для Буэнос-Айреса о вступлении в БРИКС не отзывали