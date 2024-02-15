https://ria.ru/20240215/briks-1927534769.html
МИД России прокомментировал статус Саудовской Аравии в БРИКС
МИД России прокомментировал статус Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 15.02.2024
МИД России прокомментировал статус Саудовской Аравии в БРИКС
В РФ нет сомнений насчет статуса Саудовской Аравии в БРИКС, при этом Москва готова предоставить Эр-Рияду полные возможности для реализации интересов в БРИКС в... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:09
2024-02-15T12:09
2024-02-15T15:22
в мире
саудовская аравия
россия
сергей рябков
брикс
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В РФ нет сомнений насчет статуса Саудовской Аравии в БРИКС, при этом Москва готова предоставить Эр-Рияду полные возможности для реализации интересов в БРИКС в тот момент, когда это будет комфортным для королевства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Что касается статуса Саудовской Аравии как страны, входящей в БРИКС, у нас на этот счет нет никаких сомнений. С 1 января это государство вошло в БРИКС. Да, действительно, были сигналы высокопоставленных официальных лиц Саудовской Аравии о том, что внутренние процессы осмысления всего, что связано с вхождением в БРИКС, продолжаются", - сказал Рябков на пресс-конференции в Москве. Он напомнил, что представители Саудовской Аравии не участвовали в прошедшей в феврале в Москве встрече шерп и су-шерп БРИКС, но участвовали в других мероприятиях уже при российском председательстве в объединении. "Понимаете, БРИКС - это не обязаловка, это не какая-то система взаимных протокольных жестов и ответных каких-то кивков и сигналов. БРИКС - это объединение единомышленников, где все с уважением относится друг к другу. И если в силу каких-то причин та или иная страна находится в состоянии дополнительного осмысления того, что связано с вхождением в БРИКС, значит, таковы обстоятельства. Мы к этому относимся с полным уважением", - подчеркнул замминистра. Он добавил, что Россия готова предоставить Саудовской Аравии полные возможности для "реализации их подходов и интересов внутри БРИКС, в тот момент, когда это для них станет комфортным". "Здесь нет никакого налета для сенсационности, нет предмета для спекуляций. И вообще в БРИКС отсутствует скрытая повестка дня", - заключил Рябков.С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. По итогам саммита БРИКС, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в организацию была приглашена также Аргентина. однако новые власти этой страны отказались от запланированного вхождения в объединение. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.
https://ria.ru/20240122/argentina-1922701828.html
https://ria.ru/20231207/putin-1914266043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия, россия, сергей рябков, брикс, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Саудовская Аравия, Россия, Сергей Рябков, БРИКС, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России прокомментировал статус Саудовской Аравии в БРИКС
Замглавы МИД Рябков: Саудовская Аравия с 1 января официально входит в БРИКС
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. В РФ нет сомнений насчет статуса Саудовской Аравии в БРИКС, при этом Москва готова предоставить Эр-Рияду полные возможности для реализации интересов в БРИКС в тот момент, когда это будет комфортным для королевства, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Что касается статуса Саудовской Аравии как страны, входящей в БРИКС, у нас на этот счет нет никаких сомнений. С 1 января это государство вошло в БРИКС. Да, действительно, были сигналы высокопоставленных официальных лиц Саудовской Аравии о том, что внутренние процессы осмысления всего, что связано с вхождением в БРИКС, продолжаются", - сказал Рябков на пресс-конференции в Москве. Он напомнил, что представители Саудовской Аравии не участвовали в прошедшей в феврале в Москве встрече шерп и су-шерп БРИКС, но участвовали в других мероприятиях уже при российском председательстве в объединении.
Рябков прокомментировал решение Аргентины не присоединяться к БРИКС
"Понимаете, БРИКС - это не обязаловка, это не какая-то система взаимных протокольных жестов и ответных каких-то кивков и сигналов. БРИКС - это объединение единомышленников, где все с уважением относится друг к другу. И если в силу каких-то причин та или иная страна находится в состоянии дополнительного осмысления того, что связано с вхождением в БРИКС, значит, таковы обстоятельства. Мы к этому относимся с полным уважением", - подчеркнул замминистра.
Он добавил, что Россия готова предоставить Саудовской Аравии полные возможности для "реализации их подходов и интересов внутри БРИКС, в тот момент, когда это для них станет комфортным".
"Здесь нет никакого налета для сенсационности, нет предмета для спекуляций. И вообще в БРИКС отсутствует скрытая повестка дня", - заключил Рябков.
С 1 января 2024 года к Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились в качестве новых полноправных членов БРИКС Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. По итогам саммита БРИКС, прошедшего в августе 2023 года в Йоханнесбурге, вступить в организацию была приглашена также Аргентина. однако новые власти этой страны отказались от запланированного вхождения в объединение. Также с 1 января Россия на ближайший год стала председателем БРИКС.
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