https://ria.ru/20240215/briks-1927468023.html

Антонов о расчетах в нацвалютах в рамках БРИКС: трудности преодолимы

Антонов о расчетах в нацвалютах в рамках БРИКС: трудности преодолимы - РИА Новости, 15.02.2024

Антонов о расчетах в нацвалютах в рамках БРИКС: трудности преодолимы

Страны БРИКС сумеют преодолеть сложности, связанные с расчетами в национальных валютах, убежден посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T02:27

2024-02-15T02:27

2024-02-15T02:27

экономика

россия

брюссель

анатолий антонов

эльвира набиуллина

брикс

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Страны БРИКС сумеют преодолеть сложности, связанные с расчетами в национальных валютах, убежден посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РИА Новости сообщала, что доля стран БРИКС в торговом балансе России за два года удвоилась и составила 40%, а расчеты с ними в нацвалютах выросли более чем в три раза - до 85%. "Что до имеющихся сложностей при использовании национальных валют - убежден, при наличии воли они вполне преодолимы. Значительная часть из них связана, опять же, со сложившимися ранее перекосами в пользу доллара и евро. Чем чаще в торговле будут применяться юани, рубли, рупии, дирхамы или другие нацвалюты, тем быстрее будет совершенствоваться необходимая независимая инфраструктура расчетов, а обменные и сервисные операции – становиться дешевле. Это - классическое правило свободного рынка, которым западные партнеры все активнее стараются манипулировать. Не понимая, что бесконечными санкциями и угрозами "вроде как законного" отъема иностранных госрезервов сами себе копают яму", - говорится в статье Антонова "Россия и партнеры: приоритеты председательства в БРИКС" для издания Newsweek. Российский дипломат отметил, что ситуация, когда одни страны угрожают другим "отключением от глобальных экономпроцессов" и конфискацией активов, "в корне не соответствуют текущему моменту". По его словам, РФ твердо намерена "выработать новые формы объединения возможностей, независимые от политических веяний в Вашингтоне, Брюсселе или Лондоне, где готовы игнорировать требования внутреннего законодательства и международного права ради наказания недостаточно лояльных партнеров". Антонов также счел неприемлемым такое положение вещей, когда долговое бремя развивающихся государств отдано на откуп центробанкам США и Европы. Россия в 2024 году вступила в права председателя группы стран БРИКС. Председательство будет проходить под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Главное мероприятие - встреча глав государств БРИКС - пройдет в октябре в Казани. О желании участвовать в нем заявили уже более 30 стран. Всего в рамках председательства Россия намерена организовать порядка 200 политических, экономических и общественных мероприятий, в которых примут участие свыше десятка российских городов.

https://ria.ru/20240130/torgovlya-1924265908.html

https://ria.ru/20240130/tsifrovaya_valyuta-1924263878.html

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экономика, россия, брюссель, анатолий антонов, эльвира набиуллина, брикс