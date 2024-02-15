Великобритания анонсировала поставку Украине тысяч беспилотников
Минобороны Британии анонсировало поставку вместе с Латвией тысяч дронов для ВСУ
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине возможностей беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдёт из объявленного ранее очередного пакета военной помощи, сообщило в четверг британское минобороны.
В январе Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2024 год в размере 2,5 миллиарда фунтов. Отмечалось, что не менее 200 миллионов будут направлены на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине.
"Украина получит ещё тысячи дронов, министр обороны (Британии) Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что в рамках коалиции Британия будет способствовать наращиванию поставок Западом Украине дронов с функцией вида от первого лица. Это является первым проектом, который будет профинансирован из объявленного ранее пакета помощи в размере 200 миллионов фунтов. Лондон закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, сообщает министерство.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что ведется работа по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками. В январе украинское министерство обороны сообщило, что Швеция и Великобритания вошли в коалицию по обеспечению Украины дронами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".