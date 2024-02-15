Рейтинг@Mail.ru
Великобритания анонсировала поставку Украине тысяч беспилотников - РИА Новости, 15.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/bpla-1927542305.html
Великобритания анонсировала поставку Украине тысяч беспилотников
Великобритания анонсировала поставку Украине тысяч беспилотников - РИА Новости, 15.02.2024
Великобритания анонсировала поставку Украине тысяч беспилотников
Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине возможностей беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА,... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:29
2024-02-15T12:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
великобритания
латвия
грант шаппс
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_0:88:2090:1264_1920x0_80_0_0_f69bb904b174df7b14deb5d75b63e8ed.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине возможностей беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдёт из объявленного ранее очередного пакета военной помощи, сообщило в четверг британское минобороны. В январе Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2024 год в размере 2,5 миллиарда фунтов. Отмечалось, что не менее 200 миллионов будут направлены на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине. "Украина получит ещё тысячи дронов, министр обороны (Британии) Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства. Отмечается, что в рамках коалиции Британия будет способствовать наращиванию поставок Западом Украине дронов с функцией вида от первого лица. Это является первым проектом, который будет профинансирован из объявленного ранее пакета помощи в размере 200 миллионов фунтов. Лондон закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, сообщает министерство. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что ведется работа по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками. В январе украинское министерство обороны сообщило, что Швеция и Великобритания вошли в коалицию по обеспечению Украины дронами. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20240213/bpla-1927007140.html
https://ria.ru/20240214/lantset-1927419419.html
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
украина
великобритания
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846437783_145:0:1946:1351_1920x0_80_0_0_b573aa9955e8dc817f1cad8a1d62b7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, великобритания, латвия, грант шаппс, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Великобритания, Латвия, Грант Шаппс, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Великобритания анонсировала поставку Украине тысяч беспилотников

Минобороны Британии анонсировало поставку вместе с Латвией тысяч дронов для ВСУ

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Великобритания и Латвия возглавят коалицию по предоставлению Украине возможностей беспилотников, в рамках которой Лондон поставит Киеву тысячи БПЛА, финансирование поставок пройдёт из объявленного ранее очередного пакета военной помощи, сообщило в четверг британское минобороны.
В январе Лондон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 2024 год в размере 2,5 миллиарда фунтов. Отмечалось, что не менее 200 миллионов будут направлены на "крупнейшую" поставку БПЛА Украине.
Российские специалисты БПЛА об особенностях тактики ВСУ в использования дронов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
В руки российских специалистов попало новое оборудование для дронов ВСУ
13 февраля, 10:13
"Украина получит ещё тысячи дронов, министр обороны (Британии) Грант Шаппс сегодня объявил, что Великобритания вместе с Латвией возглавит крупную коалицию по обеспечению Украины возможностями беспилотников", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства.
Отмечается, что в рамках коалиции Британия будет способствовать наращиванию поставок Западом Украине дронов с функцией вида от первого лица. Это является первым проектом, который будет профинансирован из объявленного ранее пакета помощи в размере 200 миллионов фунтов. Лондон закажет тысячи таких беспилотников, в том числе и у британских производителей для развития промышленности страны, сообщает министерство.
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
Вучич заявил о революции в конфликте на Украине из-за дронов "Ланцет"
14 февраля, 18:50
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс ранее заявил, что ведется работа по созданию коалиции из почти 20 стран для вооружения Украины беспилотниками. В январе украинское министерство обороны сообщило, что Швеция и Великобритания вошли в коалицию по обеспечению Украины дронами.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВеликобританияЛатвияГрант ШаппсВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала