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В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза - РИА Новости, 15.02.2024
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01:38 15.02.2024 (обновлено: 10:04 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/bpla-1927465071.html
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза - РИА Новости, 15.02.2024
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:38
2024-02-15T10:04
курский район
происшествия
курская область
роман старовойт
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт."В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области действует "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
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курский район
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курский район, происшествия, курская область, роман старовойт
Курский район, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Старовойт: после атаки украинского БПЛА в Курском районе загорелась нефтебаза

Пожар на нефтебазе в Курске. 15 февраля 2024
Пожар на нефтебазе в Курске. 15 февраля 2024
Пожар на нефтебазе в Курске. 15 февраля 2024. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«
"В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области действует "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
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Курский районПроисшествияКурская областьРоман Старовойт
 
 
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