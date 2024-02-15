https://ria.ru/20240215/bpla-1927465071.html
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза - РИА Новости, 15.02.2024
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T01:38
2024-02-15T01:38
2024-02-15T10:04
курский район
происшествия
курская область
роман старовойт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927495644_0:326:800:776_1920x0_80_0_0_04a0e1ac06ed212f2bcb1209b8d4d2ab.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт."В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области действует "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html
курский район
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927495644_0:176:800:776_1920x0_80_0_0_1d1504f736a21cb5392932a1fe8ddd3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курский район, происшествия, курская область, роман старовойт
Курский район, Происшествия, Курская область, Роман Старовойт
В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
Старовойт: после атаки украинского БПЛА в Курском районе загорелась нефтебаза