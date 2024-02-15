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В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза - РИА Новости, 15.02.2024

В Курском районе после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T01:38

2024-02-15T01:38

2024-02-15T10:04

курский район

происшествия

курская область

роман старовойт

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Пожар вспыхнул на нефтебазе в Курской области после удара украинского беспилотника, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Роман Старовойт."В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации, пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие", - написал он в Telegram-канале.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Курской области действует "желтый" уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

https://ria.ru/20240129/bespilotnik-1924091900.html

курский район

курская область

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курский район, происшествия, курская область, роман старовойт