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СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей - РИА Новости, 15.02.2024
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15:24 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/blokada-1927600239.html
СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей
СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей - РИА Новости, 15.02.2024
СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей
Украинские перевозчики начали "зеркальную" блокаду пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:24
2024-02-15T15:24
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские перевозчики начали "зеркальную" блокаду пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН в Telegram-канале. "Украинские перевозчики начали ответную блокаду пункта пропуска "Ягодин-Дорохуск", - говорится в сообщении УНИАН. Сообщается о 15 грузовых и 20 легковых автомобилях украинских протестующих, участвующих в акции. Перевозчики требуют прекращения блокады с польской стороны, а также равных условий с польскими дальнобойщиками. В минувшую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html
https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html
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в мире, польша, евросоюз, украина, киев, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Евросоюз, Украина, Киев, Всемирная торговая организация (ВТО)
СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей

УНИАН: украинские перевозчики начали зеркальную блокаду КПП на границе с Польшей

© Фото : соцсети Михала КолодзейчакаЗаместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак на границе с Украиной
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак на границе с Украиной - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : соцсети Михала Колодзейчака
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Польши Михал Колодзейчак на границе с Украиной. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские перевозчики начали "зеркальную" блокаду пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН в Telegram-канале.
«
"Украинские перевозчики начали ответную блокаду пункта пропуска "Ягодин-Дорохуск", - говорится в сообщении УНИАН.
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Сообщается о 15 грузовых и 20 легковых автомобилях украинских протестующих, участвующих в акции. Перевозчики требуют прекращения блокады с польской стороны, а также равных условий с польскими дальнобойщиками.
В минувшую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск".
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
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