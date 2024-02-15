https://ria.ru/20240215/blokada-1927600239.html

СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей

СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ: украинские перевозчики начали ответную блокаду на границе с Польшей

Украинские перевозчики начали "зеркальную" блокаду пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:24

2024-02-15T15:24

2024-02-15T15:24

в мире

польша

евросоюз

украина

киев

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Украинские перевозчики начали "зеркальную" блокаду пунктов пропуска на границе с Польшей, сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН в Telegram-канале. "Украинские перевозчики начали ответную блокаду пункта пропуска "Ягодин-Дорохуск", - говорится в сообщении УНИАН. Сообщается о 15 грузовых и 20 легковых автомобилях украинских протестующих, участвующих в акции. Перевозчики требуют прекращения блокады с польской стороны, а также равных условий с польскими дальнобойщиками. В минувшую пятницу начался общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Активисты сообщили, что польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в пункте пропуска "Дорохуск". Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20240215/evropa-1927363008.html

https://ria.ru/20240215/polsha-1927581439.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, евросоюз, украина, киев, всемирная торговая организация (вто)