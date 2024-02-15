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Свыше 20 млн рублей получат амурчане на ведение бизнеса от Центра занятости - РИА Новости, 15.02.2024
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12:57 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/biznes-1927547485.html
Свыше 20 млн рублей получат амурчане на ведение бизнеса от Центра занятости
Свыше 20 млн рублей получат амурчане на ведение бизнеса от Центра занятости - РИА Новости, 15.02.2024
Свыше 20 млн рублей получат амурчане на ведение бизнеса от Центра занятости
Более 20 миллионов рублей в 2024 году региональный Центр занятости населения предоставит жителям Амурской области на ведение бизнеса, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:57
2024-02-15T12:57
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более 20 миллионов рублей в 2024 году региональный Центр занятости населения предоставит жителям Амурской области на ведение бизнеса, сообщает пресс-служба правительства области. Средства из регионального бюджета выделяют по двум направлениям: на финансовую помощь безработным, которые стоят на учете в Центре занятости и готовы начать свое дело, а также на открытие бизнеса участниками специальной военной операции. Первые вправе претендовать на единовременную выплату в размере 145 тысяч рублей, вторые – в размере 350 тысяч рублей. Между тем, каждый участник программы обязан не меньше года заниматься бизнесом. Одним из первых бизнес-проект в 2024 году защитила жительница Шимановска. Женщина начала оказывать услуги по маникюру. "Чтобы получить финансовую помощь, соискатели должны пройти тестирование, которое определит, есть ли у них способности к предпринимательству, должны обучиться, написать и защитить бизнес-план, а затем встать на учет в налоговой в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или зарегистрировать юрлицо или крестьянско-фермерское хозяйство", – сказала замруководителя Амурского центра занятости населения Тамара Гаркушова, ее слова приводит пресс-служба. Там уточнили, что в 2023 году работать на себя стали 117 безработных амурчан и три участника СВО. Большинство теперь оказывают услуги парикмахеров, мастеров маникюра, педагогов дополнительного образования. Часть получателей помощи занялась сельским хозяйством: разведением скота, птицы, пчеловодством.
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амурская область, шимановск, поддержка бизнеса , твой бизнес – новости
Твой бизнес, Амурская область, Шимановск, Поддержка бизнеса , Твой бизнес – новости

Свыше 20 млн рублей получат амурчане на ведение бизнеса от Центра занятости

© iStock.com / miodrag ignjatovicМужчина разговаривает с консультантом в банке
Мужчина разговаривает с консультантом в банке - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© iStock.com / miodrag ignjatovic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Более 20 миллионов рублей в 2024 году региональный Центр занятости населения предоставит жителям Амурской области на ведение бизнеса, сообщает пресс-служба правительства области.
Средства из регионального бюджета выделяют по двум направлениям: на финансовую помощь безработным, которые стоят на учете в Центре занятости и готовы начать свое дело, а также на открытие бизнеса участниками специальной военной операции.
Первые вправе претендовать на единовременную выплату в размере 145 тысяч рублей, вторые – в размере 350 тысяч рублей. Между тем, каждый участник программы обязан не меньше года заниматься бизнесом.
Одним из первых бизнес-проект в 2024 году защитила жительница Шимановска. Женщина начала оказывать услуги по маникюру.
«
"Чтобы получить финансовую помощь, соискатели должны пройти тестирование, которое определит, есть ли у них способности к предпринимательству, должны обучиться, написать и защитить бизнес-план, а затем встать на учет в налоговой в качестве индивидуального предпринимателя, самозанятого или зарегистрировать юрлицо или крестьянско-фермерское хозяйство", – сказала замруководителя Амурского центра занятости населения Тамара Гаркушова, ее слова приводит пресс-служба.
Там уточнили, что в 2023 году работать на себя стали 117 безработных амурчан и три участника СВО. Большинство теперь оказывают услуги парикмахеров, мастеров маникюра, педагогов дополнительного образования. Часть получателей помощи занялась сельским хозяйством: разведением скота, птицы, пчеловодством.
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