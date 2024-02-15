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Жители Белгорода несут цветы к поврежденному взрывом торговому центру - РИА Новости, 15.02.2024
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23:50 15.02.2024
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927694037.html
Жители Белгорода несут цветы к поврежденному взрывом торговому центру
Жители Белгорода несут цветы к поврежденному взрывом торговому центру - РИА Новости, 15.02.2024
Жители Белгорода несут цветы к поврежденному взрывом торговому центру
Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела, передает... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T23:50
2024-02-15T23:50
белгород
белгородская область
валентин демидов
удар всу по тц в белгороде
россия
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела, передает корреспондент РИА Новости. Минобороны России сообщило 15 февраля, что около 12.30 ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ. Рядом зажжена свеча. Фасад торгового центра на первом и втором этажах был серьезно поврежден осколками, но строители уже обшили его фанерой. Территория вокруг ТЦ и напротив, где были повреждены два маленьких магазина, убрана. Участок вокруг оцеплен сигнальной лентой. Дежурят правоохранительные органы, но возложить цветы людей пропускают. Как сообщал мэр Валентин Демидов, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, 4 хозсубъектах.
https://ria.ru/20240215/ataka-1927687458.html
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белгород, белгородская область, валентин демидов, удар всу по тц в белгороде, россия
Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Россия
Жители Белгорода несут цветы к поврежденному взрывом торговому центру

Жители Белгорода несут цветы к торговому центру, поврежденному после атаки ВСУ

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. Жители Белгорода создали стихийный мемориал у поврежденного торгового центра, чтобы почтить память погибших в результате украинского обстрела, передает корреспондент РИА Новости.
Минобороны России сообщило 15 февраля, что около 12.30 ПВО уничтожила над Белгородской областью 14 снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire. По данным Минздрава, в результате обстрела погибли семь человек, в том числе один ребенок, 18 получили ранения. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.
Коляска, в которой в Белгороде при обстреле погиб 4-месячный ребенок
Мама девочки, погибшей при атаке ВСУ на Белгород, выжила
Вчера, 22:47
Люди кладут цветы на ступеньки перед ТЦ. Рядом зажжена свеча.
Фасад торгового центра на первом и втором этажах был серьезно поврежден осколками, но строители уже обшили его фанерой. Территория вокруг ТЦ и напротив, где были повреждены два маленьких магазина, убрана. Участок вокруг оцеплен сигнальной лентой. Дежурят правоохранительные органы, но возложить цветы людей пропускают.
Как сообщал мэр Валентин Демидов, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения выявлены в 131 квартире в 12 многоквартирных домах, 36 индивидуальных домах, 4 хозсубъектах.
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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Вчера, 20:39
 
БелгородБелгородская областьВалентин ДемидовУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеРоссия
 
 
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