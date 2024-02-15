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Гатилов: кадры из Белгорода должны положить конец молчанию главы УВКПЧ ООН
Гатилов: кадры из Белгорода должны положить конец молчанию главы УВКПЧ ООН - РИА Новости, 15.02.2024
Гатилов: кадры из Белгорода должны положить конец молчанию главы УВКПЧ ООН
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен посмотреть кадры последствий украинских ударов по мирным жителям Белгорода, чтобы прекратить... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T20:39
2024-02-15T20:39
2024-02-15T20:39
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геннадий гатилов
вооруженные силы украины
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удар всу по тц в белгороде
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ЖЕНЕВА, 15 фев - РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк должен посмотреть кадры последствий украинских ударов по мирным жителям Белгорода, чтобы прекратить лицемерное молчание о преступлениях киевского режима, заявил постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. "Призываем Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и сотрудников его Управления проявить ответственность и посмотреть жуткие кадры, снятые очевидцами этой трагедии. Возможно, они наконец-то заставят международных правозащитников нарушить их обычное лицемерное молчание в отношении варварских обстрелов ВСУ российских городов и осудить эти преступления режима Зеленского", - говорится заявлении Гатилова, опубликованном в Telegram-канале постпредства. Ранее он заявил, что УВКПЧ ООН исполняет задачи, которые перед ним ставят западные доноры, и штатный состав практически целиком состоит из западников. Он отметил, что эта организация предпочитает игнорировать многочисленные нарушения украинскими военными норм международного гуманитарного права.
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В мире, Белгород, Россия, Женева (город), Геннадий Гатилов, Вооруженные силы Украины, ООН, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Гатилов: кадры из Белгорода должны положить конец молчанию главы УВКПЧ ООН
Гатилов: кадры из Белгорода должны положить конец лицемерному молчанию УВКПЧ ООН