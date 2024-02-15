При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна
При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна, повреждены 34 автомобиля
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. В 128 квартирах 10 многоквартирных домов Белгорода при атаке ВСУ выбиты окна, осколками повреждены 34 автомобиля, повреждены 4 магазина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков опубликовал уточненную информацию по разрушениям после атаки ВСУ.
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"В городе Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены 4 магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий", - написал Гладков.
По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое – пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей, в селе Репное – одно частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное – один многоквартирный дом, в селе Шагаровка – три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 – один частный дом.
Подомовой обход территорий продолжается, отметил Гладков.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.