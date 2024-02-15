https://ria.ru/20240215/belgorod-1927629012.html

При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна

При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна - РИА Новости, 15.02.2024

При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна

В 128 квартирах 10 многоквартирных домов Белгорода при атаке ВСУ выбиты окна, осколками повреждены 34 автомобиля, повреждены 4 магазина, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T17:00

2024-02-15T17:00

2024-02-15T17:35

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

удар всу по тц в белгороде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591771_0:353:3014:2048_1920x0_80_0_0_d96c98e7a09763d48aed0252f80c0798.jpg

БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. В 128 квартирах 10 многоквартирных домов Белгорода при атаке ВСУ выбиты окна, осколками повреждены 34 автомобиля, повреждены 4 магазина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков опубликовал уточненную информацию по разрушениям после атаки ВСУ."В городе Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены 4 магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий", - написал Гладков.По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое – пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей, в селе Репное – одно частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное – один многоквартирный дом, в селе Шагаровка – три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 – один частный дом.Подомовой обход территорий продолжается, отметил Гладков.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.

https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927633939.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, удар всу по тц в белгороде