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При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна - РИА Новости, 15.02.2024
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17:00 15.02.2024 (обновлено: 17:35 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927629012.html
При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна
При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна - РИА Новости, 15.02.2024
При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна
В 128 квартирах 10 многоквартирных домов Белгорода при атаке ВСУ выбиты окна, осколками повреждены 34 автомобиля, повреждены 4 магазина, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T17:00
2024-02-15T17:35
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. В 128 квартирах 10 многоквартирных домов Белгорода при атаке ВСУ выбиты окна, осколками повреждены 34 автомобиля, повреждены 4 магазина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков опубликовал уточненную информацию по разрушениям после атаки ВСУ."В городе Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены 4 магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий", - написал Гладков.По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое – пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей, в селе Репное – одно частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное – один многоквартирный дом, в селе Шагаровка – три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 – один частный дом.Подомовой обход территорий продолжается, отметил Гладков.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.
https://ria.ru/20240215/pogibshaya-1927633939.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна

При ударе ВСУ по Белгороду в 128 квартирах выбиты окна, повреждены 34 автомобиля

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев – РИА Новости. В 128 квартирах 10 многоквартирных домов Белгорода при атаке ВСУ выбиты окна, осколками повреждены 34 автомобиля, повреждены 4 магазина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков опубликовал уточненную информацию по разрушениям после атаки ВСУ.
«
"В городе Белгороде в 128 квартирах 10 многоквартирных домов выбиты окна, различные повреждения выявлены в 15 частных домовладениях, осколками повреждены 34 автомобиля. Также повреждены 4 магазина, есть разрушения на территории одного из промышленных предприятий", - написал Гладков.
По его словам, в Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ разрушения выявлены в поселке Дубовое – пострадали четыре частных домовладения, три многоквартирных дома и шесть автомобилей, в селе Репное – одно частное домовладение и три автомобиля, в поселке Разумное – один многоквартирный дом, в селе Шагаровка – три частных домовладения и один автомобиль, в микрорайоне Таврово-1 – один частный дом.
Подомовой обход территорий продолжается, отметил Гладков.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей.
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
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БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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