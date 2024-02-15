https://ria.ru/20240215/belgorod-1927618239.html

Мэр Белгорода рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ

Мэр Белгорода рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ - РИА Новости, 15.02.2024

Мэр Белгорода рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после украинского обстрела Белгорода, еще у девяти пострадавших состояние средней тяжести, сообщил губернатор... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T16:17

2024-02-15T16:17

2024-02-15T16:28

белгород

удар всу по тц в белгороде

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591806_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_e0f9b989a9272c1fcd8cf7376749eb28.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после украинского обстрела Белгорода, еще у девяти пострадавших состояние средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По раненым: 17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести", - написал Гладков.Двое мальчиков, пострадавших после обстрела Белгорода, после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение, добавил губернатор."Двое мальчиков - 7 и 15 лет - с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение", - сообщил Гладков.По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.

https://ria.ru/20240215/terakt-1927618780.html

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, удар всу по тц в белгороде, происшествия