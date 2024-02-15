Мэр Белгорода рассказал о состоянии пострадавших при обстреле ТЦ
Шесть пострадавших при обстреле Белгорода находятся в тяжелом состоянии
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после украинского обстрела Белгорода, еще у девяти пострадавших состояние средней тяжести, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По раненым: 17 пострадавших жителей, в том числе четверо детей, в настоящий момент находятся в больницах под контролем врачей. В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – шесть человек. У девяти пострадавших состояние средней тяжести", - написал Гладков.
Двое мальчиков, пострадавших после обстрела Белгорода, после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение, добавил губернатор.
"Двое мальчиков - 7 и 15 лет - с контузией и с ушибом плеча после оказанной помощи отпущены врачами на амбулаторное лечение", - сообщил Гладков.
По данным Минздрава РФ, в результате обстрела со стороны ВСУ в Белгороде погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17 получили ранения, среди них четверо детей. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона.