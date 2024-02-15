https://ria.ru/20240215/belgorod-1927598344.html

Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек

Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек - РИА Новости, 15.02.2024

Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек

При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:16

2024-02-15T15:16

2024-02-15T16:04

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — уточнил он.Кузнецов добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава.Кроме того, в Белгород по поручению главы ведомства Михаила Мурашко направили бригаду медиков федеральных центров.Белгород обстреляли сегодня днем. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.Повреждения также получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке. 2024-02-15T15:16 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, видео