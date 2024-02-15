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Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек - РИА Новости, 15.02.2024
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек
При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:16
2024-02-15T15:16
2024-02-15T16:04
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — уточнил он.Кузнецов добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава.Кроме того, в Белгород по поручению главы ведомства Михаила Мурашко направили бригаду медиков федеральных центров.Белгород обстреляли сегодня днем. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.Повреждения также получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927591771_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_7b37fd287b5b6c414b2aef31fbbe4259.jpg
Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T15:16
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, видео
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек, включая ребенка
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
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"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — уточнил он.
Кузнецов добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава.
Кроме того, в Белгород по поручению главы ведомства Михаила Мурашко направили бригаду медиков федеральных центров.
Белгород обстреляли сегодня днем. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.
Повреждения также получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область
из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России
, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области
действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.