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Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек - РИА Новости, 15.02.2024
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15:16 15.02.2024 (обновлено: 16:04 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927598344.html
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек - РИА Новости, 15.02.2024
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек
При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T15:16
2024-02-15T16:04
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — уточнил он.Кузнецов добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава.Кроме того, в Белгород по поручению главы ведомства Михаила Мурашко направили бригаду медиков федеральных центров.Белгород обстреляли сегодня днем. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.Повреждения также получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
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РИА Новости
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, видео
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
2024-02-15T15:16
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Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек

Число погибших при ударе по Белгороду достигло шести человек, включая ребенка

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкТорговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. При обстреле Белгорода погибли шесть человек, в том числе один ребенок, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.
«
"В результате обстрела торгового центра в Белгороде со стороны ВСУ погибли шесть человек, в том числе один ребенок, еще 17, среди них четверо детей, получили ранения различной степени тяжести", — уточнил он.
Кузнецов добавил, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь, организованы телемедицинские консультации с федеральными медицинскими организациями Минздрава.
Кроме того, в Белгород по поручению главы ведомства Михаила Мурашко направили бригаду медиков федеральных центров.
Белгород обстреляли сегодня днем. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад.
Повреждения также получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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