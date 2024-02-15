https://ria.ru/20240215/belgorod-1927590010.html

Жителей Белгорода, чье жилье повреждено при обстреле, разместят в гостинице

Жителей Белгорода, чье жилье повреждено при обстреле, разместят в гостинице - РИА Новости, 15.02.2024

Жителей Белгорода, чье жилье повреждено при обстреле, разместят в гостинице

Всем жителям Белгорода, чьи дома получили повреждения от украинского обстрела, предложат временное размещение в гостинице, сообщил мэр города Валентин Демидов в РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:45

2024-02-15T14:45

2024-02-15T15:11

белгород

происшествия

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Всем жителям Белгорода, чьи дома получили повреждения от украинского обстрела, предложат временное размещение в гостинице, сообщил мэр города Валентин Демидов в Telegram-канале."По поручению губернатора Вячеслава Владимировича Гладкова город разделен на секторы - за каждым закреплена строительная организация, которая приступает к устранению последствий. Каждый на своем участке уже приступил к работам. Всем пострадавшим предлагаем временное размещение в гостинице", - написал Демидов.Ранее Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по Белгороду в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как передает корреспондент РИА Новости, сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека, в здании школы №42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла, повреждена инфраструктура стадиона. Также задело несколько многоквартирных домов.

https://ria.ru/20240215/obstrel-1927578433.html

белгород

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Варвара Скокшина

белгород, происшествия