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В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке - РИА Новости, 15.02.2024
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14:06 15.02.2024 (обновлено: 14:20 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927575467.html
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке
Здание общеобразовательной школы, а также спортивный стадион на территории учебного заведения, получили повреждения в результате ракетного удара украинских... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:06
2024-02-15T14:20
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Здание общеобразовательной школы, а также спортивный стадион на территории учебного заведения, получили повреждения в результате ракетного удара украинских войск по Белгороду, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по городу в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как сообщает корреспондент агентства, в здании школы номер 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла в окнах. Повреждена инфраструктура стадиона, на его территории стоит детская коляска. Также есть видимые повреждения в зданиях соседних многоэтажных жилых домов.
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке

В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены школа и школьный стадион

© РИА НовостиЗдание школы, поврежденное в результате ракетного удара по Белгороду. 15 февраля 2024
Здание школы, поврежденное в результате ракетного удара по Белгороду. 15 февраля 2024
© РИА Новости
Здание школы, поврежденное в результате ракетного удара по Белгороду. 15 февраля 2024
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Здание общеобразовательной школы, а также спортивный стадион на территории учебного заведения, получили повреждения в результате ракетного удара украинских войск по Белгороду, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по городу в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения.
Как сообщает корреспондент агентства, в здании школы номер 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла в окнах. Повреждена инфраструктура стадиона, на его территории стоит детская коляска. Также есть видимые повреждения в зданиях соседних многоэтажных жилых домов.
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БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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