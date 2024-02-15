https://ria.ru/20240215/belgorod-1927575467.html

В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке

В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке - РИА Новости, 15.02.2024

В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке

Здание общеобразовательной школы, а также спортивный стадион на территории учебного заведения, получили повреждения в результате ракетного удара украинских... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T14:06

2024-02-15T14:06

2024-02-15T14:20

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

удар всу по тц в белгороде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927580328_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c318611f0382c2d09f4a68ac410dee5c.jpg

БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Здание общеобразовательной школы, а также спортивный стадион на территории учебного заведения, получили повреждения в результате ракетного удара украинских войск по Белгороду, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по городу в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как сообщает корреспондент агентства, в здании школы номер 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла в окнах. Повреждена инфраструктура стадиона, на его территории стоит детская коляска. Также есть видимые повреждения в зданиях соседних многоэтажных жилых домов.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565855.html

белгород

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде