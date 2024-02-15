https://ria.ru/20240215/belgorod-1927575467.html
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке
Здание общеобразовательной школы, а также спортивный стадион на территории учебного заведения, получили повреждения в результате ракетного удара украинских... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T14:06
2024-02-15T14:06
2024-02-15T14:20
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927580328_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c318611f0382c2d09f4a68ac410dee5c.jpg
БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Здание общеобразовательной школы, а также спортивный стадион на территории учебного заведения, получили повреждения в результате ракетного удара украинских войск по Белгороду, передает корреспондент РИА Новости. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВСУ по городу в четверг погибли пять человек, в том числе ребенок, еще 18 человек получили ранения. Как сообщает корреспондент агентства, в здании школы номер 42 по улице 60 лет Октября выбиты стекла в окнах. Повреждена инфраструктура стадиона, на его территории стоит детская коляска. Также есть видимые повреждения в зданиях соседних многоэтажных жилых домов.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565855.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927580328_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0c99d187ec89884afbbd9514a9cd7b03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Белгороде ВСУ повредили школу и школьный стадион при атаке
В Белгороде в результате атаки ВСУ повреждены школа и школьный стадион