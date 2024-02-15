https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565855.html
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле
Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:39
2024-02-15T13:39
2024-02-15T15:47
происшествия
белгород
удар всу по тц в белгороде
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей машины в последний момент.ВСУ около 12:30 мск атаковали торговый центр на улице Плеханова."Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание. Буквально секунда — и в спину полетели осколки", — сказала Мукрищева.Она добавила, что было очень страшно выходить на улицу, все вокруг было в дыму и пыли, люди бегали и кричали, одной из прохожих оторвало руку."Моя машина была припаркована рядом с торговым центром и теперь не подлежит восстановлению. <...> Хорошо, что в последний момент решила выйти из нее, иначе было бы все гораздо хуже", — заключила собеседница агентства.При ракетном обстреле со стороны ВСУ, по данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали 17 мирных жителей, включая четверых детей. Им оказывают необходимую помощь.Повреждения получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927598526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927552681_144:0:1411:950_1920x0_80_0_0_a3b28ea15aac73cb7eeeb13ffbc4fa0f.png
Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T13:39
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, удар всу по тц в белгороде, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле
Жительница Белгорода рассказала, как выскочила из авто и спаслась при обстреле
БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей машины в последний момент.
ВСУ около 12:30 мск атаковали торговый центр на улице Плеханова.
Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.
1 из 3
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.
2 из 3
Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.
3 из 3
Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.
1 из 3
Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.
2 из 3
Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.
3 из 3
"Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание. Буквально секунда — и в спину полетели осколки", — сказала Мукрищева.
Она добавила, что было очень страшно выходить на улицу, все вокруг было в дыму и пыли, люди бегали и кричали, одной из прохожих оторвало руку.
"Моя машина была припаркована рядом с торговым центром и теперь не подлежит восстановлению. <...> Хорошо, что в последний момент решила выйти из нее, иначе было бы все гораздо хуже", — заключила собеседница агентства.
При ракетном обстреле со стороны ВСУ, по данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали 17 мирных жителей, включая четверых детей. Им оказывают необходимую помощь.
Повреждения получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения