https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565855.html

Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле

Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024

Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле

Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:39

2024-02-15T13:39

2024-02-15T15:47

происшествия

белгород

удар всу по тц в белгороде

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей машины в последний момент.ВСУ около 12:30 мск атаковали торговый центр на улице Плеханова."Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание. Буквально секунда — и в спину полетели осколки", — сказала Мукрищева.Она добавила, что было очень страшно выходить на улицу, все вокруг было в дыму и пыли, люди бегали и кричали, одной из прохожих оторвало руку."Моя машина была припаркована рядом с торговым центром и теперь не подлежит восстановлению. <...> Хорошо, что в последний момент решила выйти из нее, иначе было бы все гораздо хуже", — заключила собеседница агентства.При ракетном обстреле со стороны ВСУ, по данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали 17 мирных жителей, включая четверых детей. Им оказывают необходимую помощь.Повреждения получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.

https://ria.ru/20240215/obstrel-1927598526.html

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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке. 2024-02-15T13:39 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, удар всу по тц в белгороде, вячеслав гладков, вооруженные силы украины