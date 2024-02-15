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Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:39 15.02.2024 (обновлено: 15:47 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927565855.html
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле - РИА Новости, 15.02.2024
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле
Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:39
2024-02-15T15:47
происшествия
белгород
удар всу по тц в белгороде
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей машины в последний момент.ВСУ около 12:30 мск атаковали торговый центр на улице Плеханова."Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание. Буквально секунда — и в спину полетели осколки", — сказала Мукрищева.Она добавила, что было очень страшно выходить на улицу, все вокруг было в дыму и пыли, люди бегали и кричали, одной из прохожих оторвало руку."Моя машина была припаркована рядом с торговым центром и теперь не подлежит восстановлению. &lt;...&gt; Хорошо, что в последний момент решила выйти из нее, иначе было бы все гораздо хуже", — заключила собеседница агентства.При ракетном обстреле со стороны ВСУ, по данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали 17 мирных жителей, включая четверых детей. Им оказывают необходимую помощь.Повреждения получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
https://ria.ru/20240215/obstrel-1927598526.html
белгород
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96
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7 495 645-6601
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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгород, удар всу по тц в белгороде, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгород, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Жительница Белгорода рассказала, как спаслась от гибели при обстреле

Жительница Белгорода рассказала, как выскочила из авто и спаслась при обстреле

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Жительница Белгорода Юлия Мукрищева, оказавшаяся в эпицентре обстрела со стороны Украины, рассказала РИА Новости, что спаслась от гибели, выскочив из своей машины в последний момент.
ВСУ около 12:30 мск атаковали торговый центр на улице Плеханова.
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

© РИА Новости / Антон Вергун
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1 из 3
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

© РИА Новости / Антон Вергун
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2 из 3
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанк

Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

Торговый центр, в котором находятся магазин Магнит и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду

Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
3 из 3

Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
1 из 3

Торговый центр, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
2 из 3

Торговый центр, поврежденный в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по Белгороду.

© РИА Новости / Антон Вергун
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3 из 3
"Привезла бабушку в магазин, сидела в машине, ждала, услышала очень громкие звуки, в последнюю секунду решила выскочить из машины, забежала в здание. Буквально секунда — и в спину полетели осколки", — сказала Мукрищева.
Она добавила, что было очень страшно выходить на улицу, все вокруг было в дыму и пыли, люди бегали и кричали, одной из прохожих оторвало руку.
"Моя машина была припаркована рядом с торговым центром и теперь не подлежит восстановлению. <...> Хорошо, что в последний момент решила выйти из нее, иначе было бы все гораздо хуже", — заключила собеседница агентства.
При ракетном обстреле со стороны ВСУ, по данным помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, погибли шесть человек, в том числе один ребенок, пострадали 17 мирных жителей, включая четверых детей. Им оказывают необходимую помощь.
Повреждения получили семь частных домовладений, несколько многоквартирных домов, автомобили, магазин, школа и школьный стадион, а также объект на территории одного из промышленных предприятий.
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
В Белгороде два дома в километре от обстрелянного ТЦ получили повреждения
Вчера, 15:17
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородУдар ВСУ по ТЦ в БелгородеВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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