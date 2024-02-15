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Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 15.02.2024
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:27
2024-02-15T13:27
2024-02-15T14:15
специальная военная операция на украине
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вячеслав гладков
валентин демидов
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Белгороде была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Погибли как минимум два человека. Сейчас в районе ТЦ работают медики. Минобороны РФ сообщило, что около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927560033.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар
Гладков и Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар