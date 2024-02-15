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Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 15.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 15.02.2024 (обновлено: 14:15 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927561038.html
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 15.02.2024
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:27
2024-02-15T14:15
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
россия
белгородская область
вячеслав гладков
валентин демидов
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Белгороде была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Погибли как минимум два человека. Сейчас в районе ТЦ работают медики. Минобороны РФ сообщило, что около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927560033.html
белгород
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происшествия, белгород, россия, белгородская область, вячеслав гладков, валентин демидов, удар всу по тц в белгороде
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Валентин Демидов, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар

Гладков и Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов на месте ракетного удара ВСУ по Белгороду. 15 февраля 2024
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов на месте ракетного удара ВСУ по Белгороду. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов на месте ракетного удара ВСУ по Белгороду. 15 февраля 2024
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Белгороде была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Погибли как минимум два человека.
Сейчас в районе ТЦ работают медики.
Минобороны РФ сообщило, что около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей
Вчера, 13:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородРоссияБелгородская областьВячеслав ГладковВалентин ДемидовУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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