https://ria.ru/20240215/belgorod-1927561038.html

Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар

Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар - РИА Новости, 15.02.2024

Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:27

2024-02-15T13:27

2024-02-15T14:15

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

россия

белгородская область

вячеслав гладков

валентин демидов

удар всу по тц в белгороде

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Белгороде была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Погибли как минимум два человека. Сейчас в районе ТЦ работают медики. Минобороны РФ сообщило, что около 12.30 ПВО уничтожила над территорией Белгородской области 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной из РСЗО RM-70 Vampire.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927560033.html

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