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В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей - РИА Новости, 15.02.2024
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13:24 15.02.2024 (обновлено: 14:15 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927560033.html
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей
Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:24
2024-02-15T14:15
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
удар всу по тц в белгороде
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В результате ракетного удара сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Как передает корреспондент РИА Новости, как минимум два человека погибли."Повреждено, предварительно, семь автомобилей", - сказал собеседник агентства.Как сообщало Минобороны РФ, в четверг ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", 14 снарядов удалось сбить с помощью ПВО.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927561038.html
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белгород, вооруженные силы украины, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей

В Белгороде при украинской ракетной атаке повреждены семь автомобилей

© фото очевидцаТорговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
© фото очевидца
Торговый центр в Белгороде, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В результате ракетного удара сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Как передает корреспондент РИА Новости, как минимум два человека погибли.
"Повреждено, предварительно, семь автомобилей", - сказал собеседник агентства.
Как сообщало Минобороны РФ, в четверг ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", 14 снарядов удалось сбить с помощью ПВО.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и мэр Белгорода Валентин Демидов на месте ракетного удара ВСУ по Белгороду. 15 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар
Вчера, 13:27
 
БелгородВооруженные силы УкраиныПроисшествияУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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