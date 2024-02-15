https://ria.ru/20240215/belgorod-1927560033.html

В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей

В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей - РИА Новости, 15.02.2024

В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей

Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:24

2024-02-15T13:24

2024-02-15T14:15

белгород

вооруженные силы украины

происшествия

удар всу по тц в белгороде

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В результате ракетного удара сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Как передает корреспондент РИА Новости, как минимум два человека погибли."Повреждено, предварительно, семь автомобилей", - сказал собеседник агентства.Как сообщало Минобороны РФ, в четверг ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", 14 снарядов удалось сбить с помощью ПВО.

https://ria.ru/20240215/belgorod-1927561038.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, вооруженные силы украины, происшествия, удар всу по тц в белгороде