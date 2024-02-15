https://ria.ru/20240215/belgorod-1927560033.html
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей - РИА Новости, 15.02.2024
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей
Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:24
2024-02-15T13:24
2024-02-15T14:15
белгород
вооруженные силы украины
происшествия
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927551214_0:365:813:822_1920x0_80_0_0_44566b475ebc44cc3a913ea68e90b321.jpg
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.В результате ракетного удара сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Как передает корреспондент РИА Новости, как минимум два человека погибли."Повреждено, предварительно, семь автомобилей", - сказал собеседник агентства.Как сообщало Минобороны РФ, в четверг ВСУ атаковали Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", 14 снарядов удалось сбить с помощью ПВО.
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927561038.html
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927551214_0:289:813:899_1920x0_80_0_0_6f808824ce8af42e6543d79b88b72b4a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, вооруженные силы украины, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
В Белгороде при ракетной атаке повреждены семь автомобилей
В Белгороде при украинской ракетной атаке повреждены семь автомобилей
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Семь автомобилей повреждены, по предварительной информации, при ракетной атаке ВСУ по Белгороду, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
В результате ракетного удара сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека. Как передает корреспондент РИА Новости, как минимум два человека погибли.
"Повреждено, предварительно, семь автомобилей", - сказал собеседник агентства.
Как сообщало Минобороны РФ, в четверг ВСУ атаковали Белгородскую область
из РСЗО RM-70 "Вампир", 14 снарядов удалось сбить с помощью ПВО.
Губернатор и мэр Белгорода приехали к ТЦ, по которому ВСУ нанесли удар