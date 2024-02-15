https://ria.ru/20240215/belgorod-1927552723.html
При атаке по Белгороду погибли два человека
При атаке по Белгороду погибли два человека - РИА Новости, 15.02.2024
При атаке по Белгороду погибли два человека
Как минимум два человека погибли в результате украинской ракетной атаки Белгорода, передает корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T13:01
2024-02-15T13:01
2024-02-15T14:15
белгород
происшествия
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате украинской ракетной атаки Белгорода, передает корреспондент РИА Новости с места.Ранее в городе была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.
https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927203170.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
При атаке по Белгороду погибли два человека
При атаке по Белгороду погибли как минимум два человека