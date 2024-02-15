https://ria.ru/20240215/belgorod-1927552723.html

При атаке по Белгороду погибли два человека

При атаке по Белгороду погибли два человека - РИА Новости, 15.02.2024

При атаке по Белгороду погибли два человека

Как минимум два человека погибли в результате украинской ракетной атаки Белгорода, передает корреспондент РИА Новости с места. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T13:01

2024-02-15T13:01

2024-02-15T14:15

белгород

происшествия

удар всу по тц в белгороде

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БЕЛГОРОД, 15 фев - РИА Новости. Как минимум два человека погибли в результате украинской ракетной атаки Белгорода, передает корреспондент РИА Новости с места.Ранее в городе была объявлена ракетная атака. Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся продуктовый магазин "Магнит" и аптека.

https://ria.ru/20240213/bespilotnik-1927203170.html

белгород

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде