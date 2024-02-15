https://ria.ru/20240215/belgorod-1927549700.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T12:54

2024-02-15T12:54

2024-02-15T14:15

белгород

происшествия

удар всу по тц в белгороде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927566884_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_14e0ad4f3c9cc1eec8495600a6ba50c4.jpg

БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети", — говорится в публикации.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.Кроме того, различные разрушения зафиксировали в семи частных домовладениях.По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.Перед этим о ракетной опасности в городе и Белгородском районе сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэрия Белгорода.Корреспондент РИА Новости передавал, что в центре города было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде "Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке. 2024-02-15T12:54 true PT0M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде