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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
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12:54 15.02.2024 (обновлено: 14:15 15.02.2024)
https://ria.ru/20240215/belgorod-1927549700.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:54
2024-02-15T14:15
белгород
происшествия
удар всу по тц в белгороде
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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети", — говорится в публикации.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.Кроме того, различные разрушения зафиксировали в семи частных домовладениях.По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.Перед этим о ракетной опасности в городе и Белгородском районе сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэрия Белгорода.Корреспондент РИА Новости передавал, что в центре города было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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4.7
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7 495 645-6601
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Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
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РИА Новости
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белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

ВСУ ударили по торговому центру в Белгороде, есть погибшие

© РИА НовостиПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© РИА Новости
Последствия ракетного удара по Белгороду
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БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети", — говорится в публикации.
Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.
Кроме того, различные разрушения зафиксировали в семи частных домовладениях.
По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.
Перед этим о ракетной опасности в городе и Белгородском районе сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэрия Белгорода.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия ракетного удара по Белгороду
Корреспондент РИА Новости передавал, что в центре города было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.
ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия ракетного удара по Белгороду
Последствия ракетного удара по Белгороду - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия ракетного удара по Белгороду
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
БелгородПроисшествияУдар ВСУ по ТЦ в Белгороде
 
 
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