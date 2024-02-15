https://ria.ru/20240215/belgorod-1927549700.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду - РИА Новости, 15.02.2024
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.02.2024
2024-02-15T12:54
2024-02-15T12:54
2024-02-15T14:15
белгород
происшествия
удар всу по тц в белгороде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927566884_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_14e0ad4f3c9cc1eec8495600a6ba50c4.jpg
БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости. Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети", — говорится в публикации.Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.Кроме того, различные разрушения зафиксировали в семи частных домовладениях.По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.Перед этим о ракетной опасности в городе и Белгородском районе сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэрия Белгорода.Корреспондент РИА Новости передавал, что в центре города было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.ВСУ регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
белгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0f/1927566884_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5dd2933d56ce5d3a181bd7e1ac0a1eae.jpg
Продавец об атаке ВСУ на торговый центр в Белгороде
"Я сыр взвешивала. Тут начались бахи. Я говорю - убегайте, а куда тут бежать". Продавец магазина в Белгороде, который находится напротив попавшего под обстрел ТЦ, рассказала РИА Новости об атаке.
2024-02-15T12:54
true
PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, происшествия, удар всу по тц в белгороде
Белгород, Происшествия, Удар ВСУ по ТЦ в Белгороде
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
ВСУ ударили по торговому центру в Белгороде, есть погибшие
БЕЛГОРОД, 15 фев — РИА Новости.
Пять человек погибли в Белгороде при ракетном обстреле со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале
.
"По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети", — говорится в публикации.
Сильные повреждения получил торговый центр на улице Плеханова, в котором находятся магазин "Магнит" и аптека. В здании выбило стекла и повредило фасад. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.
Кроме того, различные разрушения зафиксировали в семи частных домовладениях.
По данным Минобороны, Украина атаковала Белгородскую область
из РСЗО RM-70 "Вампир", российская ПВО сбила 14 снарядов. Обстрел произошел около 12:30 мск.
Перед этим о ракетной опасности в городе и Белгородском районе
сообщили глава региона Вячеслав Гладков и мэрия Белгорода.
Корреспондент РИА Новости передавал, что в центре города было слышно около десятка громких взрывов в небе, после этого включилась сирена.
ВСУ
регулярно обстреливают центральные и приграничные регионы России
, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии.
В Белгородской области
действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.