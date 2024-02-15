https://ria.ru/20240215/bayden-1927595728.html

СМИ обвинили Байдена в лицемерии

СМИ обвинили Байдена в лицемерии - РИА Новости, 15.02.2024

СМИ обвинили Байдена в лицемерии

Президент США Джо Байден, ранее выразивший возмущение тем, что спецпрокурор в ходе расследования "посмел" поднять тему смерти его сына Бо, сам начал разговор об РИА Новости, 15.02.2024

2024-02-15T15:05

2024-02-15T15:05

2024-02-15T15:24

в мире

сша

джо байден

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден, ранее выразивший возмущение тем, что спецпрокурор в ходе расследования "посмел" поднять тему смерти его сына Бо, сам начал разговор об этом во время беседы, сообщает телеканал NBC со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. На прошлой неделе Байден выразил возмущение частью отчета спецпрокурора Роберта Хёра по делу о ненадлежащем хранении американским лидером секретных документов, в котором глава Соединенных Штатов назван "пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Комментируя слова спецпрокурора из отчета о том, что президент США не помнит, когда умер его сын, Байден сжал зубы от гнева и задался вопросом, как тот "посмел поднимать эту тему". "Но Хёр никогда не задавал этот вопрос..., сам президент, а не Хёр или его команда, первым заговорил о смерти Бо Байдена", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Байден начал говорить о смерти сына, рассказывая о работе в доме в Виргинии в период с 2016 по 2018 год. Американский президент вспоминал, что еще произошло в тот период, когда верно назвал дату смерти Бо, но не вспомнил год. Знакомые с представлением Байдена о беседе источники в то же время заявляют, что Хёр побудил Байдена заговорить о сыне, задавая личные вопросы, связанные с темой о Бо. В том числе он мог спрашивать о книге, в которой Байден описал борьбу сына с раком. Источники, знакомые с ходом беседы, утверждают, что вопрос о книге был напрямую связан с основной темой расследования, так как в 2017 году Байден мог рассказывать человеку, помогавшему ему писать мемуары, что в доме находятся секретные документы. Связанные со спецпрокурором лица при этом полагают, что возмущение в связи с обсуждением сына американского лидера может быть направлено на то, чтобы якобы отвлечь внимание от результатов расследования. В последние дни проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом, назвать дату кончины своего сына Бо. Байден затем выступил в Белом доме со специальным обращением, высказав возмущение подобными оценками. Глава США заверил, что с его памятью "все хорошо". Впрочем, в конце выступления он снова оговорился, перепутав Египет с Мексикой.

https://ria.ru/20240215/bayden-1927459556.html

https://ria.ru/20240214/bayden-1927338325.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, джо байден